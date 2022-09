Nowe oznaczenia na artykułach spożywczych w sklepach w UK - o co chodzi?

Już wkrótce w brytyjskich marketach może pojawić się nowe oznaczenie na artykułach spożywczych. Eksperci rekomendują, aby konsumenci mieli większą świadomość tego, jaki wpływ kupiona przez nich żywność ma na środowisko.

Wielu konsumentów na Wyspie chce wiedzieć, jak ich cotygodniowege zakupy spożywcze wpływają na "kondycję" naszej planety. W związku z tym pojawiła się propozycja, aby wszelkiej maści produkty zostały w odpowiedni sposób oznaczone. Narzędzia do stworzenia takiego systemu są dostępne - wystarczy wykorzystać publiczne bazy danych do oszacowania wpływu produkcji artykułów spożywczych na klimat i naszą planetę. Do tej pory informacje tego typu są bardzo trudno dostępne i próżno szukać ich na etykietach. Cytowany przez serwis informacyjny BBC News profesor Peter Scarborough z Oxford University wyraził nadzieję, że stworzony zostanie specjalny system oznakowania produktów. Dzięki temu konsumenci będą mogli dokonywać bardziej odpowiedzialnych wyborów, a na przemyśle spożywczym może zostać wywarta presja, aby zmniejszać swój ślad węglowy.

Nowe oznaczenia na artykułach spożywczych?

Warto w tym miejscu dodać, że wiele firm działających w branży już stosuje podobne rozwiązania. Różne oznaczenia związane ze "środowiskowym kosztem" produkcji żywności są używane przez wiele firm cateringowych.

Jak to wszystko w praktyce ma działać? Zespół z Oksfordu oszacował skład 57 000 artykułów spożywczych i napojów w supermarketach dostępnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Następnie oceniono wpływ metod uprawy, przetwarzania i transportu na środowisko i klimat, w tym emisję gazów cieplarnianych. W wyniku analizy tych danych opracowano specjalnych algorytm do obliczania "wyniku ekologicznego" dla poszczególnych produktów spożywczych i napojów.

Dzięki nim konsumenci dokonywaliby bardziej odpowiedzialnych zakupów

"Niektóre firmy już teraz korzystają z naszego narzędzia. Wypełnia ono ogromną lukę obecną na naszym rynku. Producenci, firmy cateringowe i handlowcy mają ambitne cele klimatyczne do osiągnięcia, ale nie mają do tego odpowiednich narzędzi" - komentował profesor Scarborough, cytowany przez BBC. "Teraz to się zmieniło. Niektórzy już teraz zgłaszają się do nas i proszą o wskazówki, w jaki sposób sprzedawane produkty mogą być bardziej zrównoważone".

