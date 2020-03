Nowe opłaty dla Brytyjczyków podróżujących do UE zostaną wprowadzone dopiero w 2023 r.

Fot. Getty

Ponieważ Wielka Brytania zdecydowała się zakończyć po Brexicie swobodny przepływ osób, obowiązujący w obrębie Unii Europejskiej, to jej obywatele zostaną objęci regulacjami Unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Jednak wdrożenie systemu, na mocy którego Brytyjczycy zostaną zobowiązani do występowania o zezwolenie na podróż do krajów UE i do uiszczania stosownej opłaty w wysokości €7, zostało właśnie przesunięte na 2023 r.

Unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (European Travel Information and Authorisation System, ETIAS) ma w założeniu zbierać dane o podróżnych pochodzących z państw trzecich, których obywatele zostali zwolnieni z obowiązku posiadania wiz. Obywatele tych państw, a zatem także i Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r., będą zobowiązani wystąpić, przed przyjazdem do jednego z krajów Unii Europejskiej, o zezwolenie na podróż.

Ursula von der Leyen: Wielka Brytania powinna pomyśleć o ustępstwach, jeśli zależy jej na umowie handlowej

Wnioski będzie można składać w internecie, a ich rozpatrzenie, w przypadku większości osób, nie powinno zająć więcej niż 96 godzin. Tylko w przypadku, jak się szacuje, 5 proc. obywateli, wniosek może zostać poddany weryfikacji przez właściwe organy państwa członkowskiego (i to tylko w momencie, gdy pojawią się wątpliwości, czy podróżny nie będzie stanowił na terenie Wspólnoty jakiegoś zagrożenia). Zezwolenia mają być wydawane na 3 lata i mają kosztować €7, a brak takiego zezwolenia będzie stanowił podstawę do odmowy wjazdu na terytorium Unii Europejskiej. O zezwolenie trzeba też będzie wystąpić po każdej wymianie paszportu na nowy.

Nie przegap: Od 20 maja w UK nie będzie można kupić cienkich i mentolowych papierosów. Co jeszcze zmieni się w sytuacji palaczy?

Unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż miał być gotowy w 2021 r. i miał zostać wdrożony w 2022 r., ale, jak się właśnie okazało, termin ten został przesunięty o mniej więcej rok. Oznacza to zatem, że do 2023 r. Brytyjczycy nie będą musieli występować o zezwolenia na wjazd do krajów Unii Europejskiej, ani ponosić z tego względu stosownych kosztów. Przesunięcie terminu wdrożenia systemu ETIAS potwierdził rzecznik rzecznik Komisji Europejskiej, który stwierdził na łamach „The Independent”, że „zgodnie z obecnymi planami, wdrożenie systemu ETIAS nastąpi z końcem 2022 r.”.