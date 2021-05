Nowe linie lotnicze zawieszają połączenia z Polski. Jeszcze przed ich uruchomieniem

Fot. Getty

Pomimo malejącej liczby zakażeń koronawirusem, sprawnie prowadzonego programu szczepień oraz luzowania obostrzeń w całej Europie, sytuacja na rynku lotniczym wciąż jest bardzo niepewna. Dobitnie pokazują to ostatnie działania linii lotniczych SkyUp i Lumiwings, które właśnie zrezygnowały z kilku połączeń z Polski, i to jeszcze przed oficjalnym ich uruchomieniem!

Informacja o wycofaniu się dwóch linii lotniczych z przynajmniej części planowanych tras z Polski z pewnością nie ucieszą podróżnych, którzy liczyli na rozbudowę siatki połączeń do Włoch i na Ukrainę. Niestety jednak, jak poinformował “Rynek Lotniczy”, połączenia takie anulował zarówno ukraiński przewoźnik SkyUp, jak i grecka linia lotnicza Lumiwings. Przewoźnik SkyUp wycofał rejsy z Gdańska do Kijowa, z Łodzi do Lwowa oraz z Modlina do Kijowa. Z kolei jeśli chodzi o linie Lumiwings, to zrezygnowały one właśnie z połączeń z Katowic do włoskiej Forli i Perugii.

Które połączenia z Polski zostały utrzymane?

Obie linie lotnicze – SkyUp i Lumiwings, nie wycofały się jednak z Polski całkowicie. Ukraińska linia SkyUp utrzymała jak na razie połączenia lotnicze z Łodzi i Katowic do Kijowa – rejsy z Łodzi mają się rozpocząć 2 czerwca, a loty z Katowic – 1 lipca. Z kolei linia Lumiwings utrzymała połączenia z Łodzi do Forli, a także przesiadkowy lot do Trapani. Choć trzeba nadmienić, że inauguracja lotów z Łodzi do Włoch została przesunięta z 1 czerwca na 3 lipca. „Choć liczba zakażeń spada, a obostrzenia we Włoszech są powoli znoszone, to rozpoczęcie nowego połączenia za trzy tygodnie mogłoby być przedwczesne” – czytamy w komunikacie Lumiwings.