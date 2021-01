Nowe dotacje dla firm w UK. Kanclerz Skarbu ogłosił pakiet pomocowy o wartości 4,6 mld funtów

Fot. Getty

Brytyjski Kanclerz Skarbu Rishi Sunak ogłosił specjalny pakiet dotacji o wartości ponad 4,5 miliarda funtów. Pakiet jest przeznaczony dla przedsiębiorców, których firmy ucierpiały z powodu pandemii i lockdownu. Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z nowej pomocy rządu UK i na jak wysokie dotacje można liczyć tym razem?

Ministerstwo Skarbu ogłosiło nowy pakiet pomocowy dla brytyjskich przedsiębiorstw poszkodowanych z powodu przedłużającej się pandemii i kolejnego lockdowny. Pakiet skierowany jest przede wszystkim do konkretnych sektorów gospodarki, ale każdy sektor może liczyć na pewną pomoc.

Nowe dotacje dla firm w UK. Kto może aplikować?

Nowy pakiet pomocowy dla firm z całego UK, o łącznej wartości około 4,5 miliardów funtów, przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym, hotelarstwem, gastronomią, wypoczynkiem i rekreacją. Rishi Sunak poinformował jednak, że firmy z pozostałych sektorów gospodarki również mogą liczyć na dodatkową pomoc. W tym celu przygotowano pakiet pomocowy o wartości 594 milionów funtów, który będzie rozdysponowywany przez władze lokalne.

Jak widzimy, pomoc przeznaczona jest więc przede wszystkim dla tych sektorów brytyjskiej gospodarki, które w 2020 zostały najbardziej poszkodowane z powodu pandemii i w których odnotowano najwięcej zwolnień i upadłości. Maksymalna wartość jednej dotacji dla przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych to 9 000 funtów.

Kanclerz Skarbu ogłasza nowe dotacje dla firm w UK. ZOBACZ WIDEO:

Nowe dotacje dla firm w UK obejmują między innymi:

4 tys. funtów dla firm o wartości podlegającej opodatkowaniu do 15 tys. funtów włącznie

6 tys. funtów dla firm o wartości podlegającej opodatkowaniu od 15 tys. do 51 tys. funtów

9 tys. funtów dla firm o wartości podlegającej opodatkowaniu powyżej 51 tys.

Do kiedy pomoc dla przedsiębiorców w UK?

Kanclerz Skarbu nie poinformował do kiedy ma obowiązywać nowy pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Rishi Sunak zaznaczył jednak, że nowy pakiet dotacji ma być uzupełnieniem dla dotychczas wprowadzonych ulg i pożyczek dla przedsiębiorców (program przedłużony do marca) i dla przedłużonego do kwietnia programu furlough. W marcu natomiast Ministerstwo Skarbu ogłosi nowy budżet, więc możliwe będą dalsze plany pomocowe w razie potrzeby. Nowy pakiet pomocowy ma obowiązywać dla przedsiębiorców w całej Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej pomocy rządowej dla przedsiębiorców UK znajduje się na oficjalnych stronach rządowych: NOWE DOTACJE DLA FIRM W UK POSZKODOWANYCH PRZEZ PANDEMIĘ.