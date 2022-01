Nowe Bank Holiday - czy 1 marca będzie dniem wolny od pracy w Walii?

Fot: Wikimedia Commons

Nie ustają starania lokalnych władz w Walii w uczynieniu Dnia świętego Dawida dniem wolnym od pracy. W tym roku władze w Gwynedd niejako na własną rękę uczyniły z Saint David's Day bank holiday. Czy możemy oczekiwać w tej sprawie przełomu?

Od wieków mieszkańcy Walii dumnie upamiętniają Saint David's Day (Dydd Gŵyl Dewi Sant) paradami, koncertami, specjalnymi uroczystościami i różnego rodzaju festiwalami. Walijskie święto narodowe wypada 1 marca, a więc w dzień śmierci świętego w 589 roku. Nie jest to jednak dzień wolny od pracy. W przeciwieństwie do Szkocji i Irlandii Północnej, gdzie dni, odpowiednio, świętego Andrzeja i świętego Patryka zostały ustanowione, jako "bank holidays". Czy wkrótce może to ulec zmianie? Władze Gwynedd Council w północnej części kraju zdecydowały się na zdecydowany krok w tym kierunku. 1 marca jak największa liczba pracowników w Gwynedd otrzyma wolne. Decyzja w tej sprawie została już przegłosowana, a teraz mają zostać dopracowane szczegóły tej propozycji. Chodzi głównie o kwestie finansowania pracowników dorywczych w celu utrzymania usług publicznych. Płatne urlopy mieliby otrzymać między innymi pracownicy socjalni, zbieracze śmieci, bibliotekarze i sprzątacze. W sumie miałoby to kosztować około 200 tysięcy funtów.

Czy Saint David's Day stanie się bank holiday?

Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku rada w Gwynedd wezwała centralny rząd Wielkiej Brytanii do rozważenia uznania Dnia Świętego Dawida za dzień obchodów narodowych, ale pomysł ten został odrzucony. Poproszono również o przekazanie rządowi walijskiemu uprawnień do ustanawiania dni wolnych od pracy w Walii, ale odpowiedź w tym przypadku była dokładnie taka sama. Dla pełnego kontekstu warto dodać, że rządu zarówno w Szkocji, jak i w Irlandii Północnej mają takie prawo.

Stojący na czele lokalnych władz w Gwynedd Dyfrig Siencyn z Plaid Cymru w ostry sposób zareagował na decyzję w tej sprawie podejmowane w Westminsterze. "To jest naprawdę obraźliwe" - komentował w brytyjskich mediach. "Nasi panowie w Londynie traktują nas jak małe dzieci, które nie potrafią samodzielnie podejmować decyzji. Myślę, że to kolejny przykład na to, w jaki sposób ten rząd traktuje nas tutaj, w Walii. Czego można spodziewać się po gabinecie, który widzi nas jako ostatnią kolonię imperium?" - pytał retorycznie radny Siencyn.

Walijski rząd również skomentował tę sprawę. "Wielokrotnie prosiliśmy rząd Wielkiej Brytanii, aby Senedd miał uprawnienia do uczynienia dnia św. Dawida dniem wolnym od pracy. Niestety, nasze prośby są ciągle odrzucane" - komentował rzecznik.

Lokalne władze w Gwynedd dały swoim pracownikom wolne

Święty Dawid (ok. 500 – ok. 589) był walijskim biskupem Mynywa (obecnie St Davids) w VI wieku, który jest patronem Walii. Saint David's Day obchodzone jest regularnie od czasu kanonizacji Dawida w XII wieku przez papieża Kaliksta II. Tradycyjne uroczystości obejmują noszenie żonkili i porów, uznanych symboli odpowiednio Walii i samego świętego, spożywanie tradycyjnych walijskich potraw, w tym cawl i walijskiego rzadkiego mięsa.