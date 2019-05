Nowa umowa brexitowa nie zostanie opublikowana w piątek, ponieważ kryzys się pogłębia - twierdzą członkowie rządu

Fot. Getty

Theresa May spróbuje opóźnić swoją dymisję, wysłuchując obaw członków swojego gabinetu, dotyczących nowych zapisów w umowie brexitowej. Dla torysów jednym z najbardziej niepokojących punktów jest zapis o drugim referendum.

Jak podają brytyjskie media, premier opóźni publikację "nowej umowy brexitowej" - projekt ma zostać opublikowany dopiero w pierwszym tygodniu czerwca, a nie w piątek po eurowyborach, jak było to wcześniej planowane. Przed upublicznieniem całości dokumentu, premier ma zamiar wysłuchać obaw członków swojego gabinetu, dotyczących przede wszystkim drugiego referendum.

Ponadto, pojawia się coraz więcej spekulacji mówiących, że Theresa May zamiast publikacji nowej umowy, ogłosi w piątek harmonogram swojego odejścia. Niektóre źródła z Downing Street informują, że ogłoszenie harmonogramu dymisji jest bardzo prawdopodobne, jednak inne sugerują, że premier może wciąż zwlekać z tą decyzją.

Jak podaje "The Guardian", konserwatywny Komitet 1922 przeprowadził głosowanie ws. umożliwienia wcześniejszego głosowania nad wotum nieufności dla premier w przypadku gdy sama nie ogłosi swojego odejścia po eurowyborach, ale wyniki tego głosowania nie są jeszcze znane.

W środę Theresa May powiedziała deputowanym: - "Projekt umowy zostanie opublikowany w piątek, tak aby Izba miała maksymalnie dużo czasu na zapoznanie się ze szczegółami". Jednak niecałe 24 godziny później Mark Spencer, szef dyscypliny partyjnej w Gabinecie premier, powiedział Izbie Gmin: - "Zamierzamy opublikować projekt umowy w tygodniu rozpoczynającym się 3 czerwca".

Rzecznik premier powiedział, że Theresa May planuje znaleźć zastępcę Andrei Leadsom, która w środę zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Izby Gmin, by pokazać, że odzyskuje kontrolę nad tym, co dzieje się w jej rządzie.