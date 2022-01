Nowa polityka ”Way to Work” ograniczy dostęp do zasiłków dla osób bezrobotnych? Rząd UK chce zaktywizować ludzi do pracy

Fot. Getty

Minister ds. pracy i emerytur Theresa Coffey chce zaktywizować mieszkańców UK do pracy. Według założeń nowej polityki ”Way to Work” osoby pozostające bez pracy dłużej niż cztery tygodnie zostaną zobowiązane do poszukiwania pracy poza preferowanym przez siebie sektorem.

Szykują się spore zmiany w systemie przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych w UK, ponieważ minister ds. pracy i emerytur Theresa Coffey planuje zaktywizować osoby pozostające bez pracy do jej skuteczniejszego poszukiwania. Mieszkańcy UK pobierający zasiłek Universal Credit, z uwagi na brak pracy, zostaną zobowiązani do poszukiwania pracy poza preferowanym przez siebie sektorem już po czterech tygodniach od utraty poprzedniej pracy. Jeśli tego nie zrobią, to będą im za to groziły sankcje finansowe. Minister zaznacza, że nowa polityka ”Way to Work” ma pomóc ludziom „w zdobyciu jakiejkolwiek pracy od zaraz” i jest ona wyrazem dążenia rządu do przywrócenia do pracy 500 000 osób bezrobotnych do końca czerwca tego roku.

Czy polityka zachęcania ludzi do podjęcia jakiejkolwiek pracy jest odpowiednia?

Plany Theresy Coffey dotyczące aktywizacji zawodowej mieszkańców UK już zostały skrytykowane przez opozycję. Krytycy zwracają uwagę, że program „Way to Work” jest „bezduszny”, może „prowadzić do ogromnych ilości niepokoju i stresu” i może zmuszać ludzi do akceptowania ofert zatrudnienia krótkoterminowego, a zatem bardzo niestabilnych warunków pracy. Politycy Partii Pracy mówią także o „majstrowaniu [przez rząd] na obrzeżach” i zarzucają nawet rządowi, że chce takim ruchem przykryć ostatnie afery związane z nieprzestrzeganiem zasad lockdownu i spróbować zachować Borisa Johnsona na stołku premiera. - Ludzie powinni być wspierani w poszukiwaniu dobrych miejsc pracy, które odpowiadają ich umiejętnościom, co dałoby im większe szanse na bezpieczną pracę w dłuższej perspektywie – zaznacza Alison McGovern, minister ds. zatrudnienia w gabinecie cieni.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioskodawcy mają trzy miesiące na znalezienie pracy w preferowanym przez siebie sektorze, zanim zostaną nałożone sankcje na pobierane przez nich świadczenia.