Nowa polityka bagażowa WizzAir – od 10 lutego 2021 zapłacimy za bagaż wniesiony na pokład

Pasażerowie brytyjskich linii Easyjet wkrótce będą mogli zabrać na pokład samolotu tylko jedną małą torbę, która zmieści się pod siedzeniem przed nimi, chyba że zapłacą dodatkowo. Co zmienia się w polityce bagażowej EasyJet?

Zmiany na jakie decydują się władze EasyJeta następują w dwa lata po tym, jak Ryanair i Wizz Air zmienili swoje wytyczne dotyczące bagażu podręcznego. Obaj niskokosztowi przewoźnicy zdecydowali się na pozwolenie swoim pasażerom na wniesienie bagażu niewielkich rozmiarów, który zmieści się pod siedzeniem.

Jakie będą nowe zasady EasyJet dotyczące bagażu podręcznego?

Zmiany dotyczące bagażu podręcznego w samolotach EasyJet wejdą w życie z dniem 10 lutego 2021 roku. Kierownictwo brytyjskich linii tłumaczy, że podwyżka była spowodowana "poprawą punktualności". Pasażerowie, którzy kupili najtańszy bilet w jego cenie będą mogli wnieść na pokłada niewielki bagaż, który później mogą umieścić pod siedzeniem.

Obecnie, w cenie biletu można zabrać ze sobą większą torbę o wymiarach 56 cm x 45 cm x 25 cm - mniej więcej wielkości standardowej walizki na kółkach - którą można przechowywać w schowku nad głową. W przypadku lotów zarezerwowanych od dzisiaj, które rozpoczynają się od 10 lutego, jeśli nie zapłacisz nic więcej, będziesz mógł zabrać na pokład tylko mniejszą torbę o wymiarach 45 cm x 36 cm x 20 cm - mniej więcej wielkości plecaka - i musi zmieścić się pod siedzeniem przed tobą.

Te zmiany nie będą dotyczyły jednak wszystkich. Posiadacze kart Easyjet Plus oraz ci, którzy zapłacą więcej za miejsca z przodu lub z dodatkową przestrzenią na nogi (tj. "priority") lub korzystają z taryfy Flexi, nie będą musieli płacić więcej. Nadal będą mogli wnieść na pokład zarówno mniejszą 45 cm x 36 cm x 20 cm, jak i większą 56 cm x 45 cm x 25 cm sztukę bagażu.

Niektóre dodatkowe przedmioty, takie jak sprzęt medyczny i rzeczy niezbędne do przewijania niemowląt, nadal można wnieść do kabiny bezpłatnie. Osoby podróżujące z dzieckiem nadal będą mogły wnieść bezpłatnie dwa większe przedmioty, takie jak wózek spacerowy lub fotelik samochodowy. Easyjet twierdzi, że można je przechowywać w schowkach nad głową, jeśli jest miejsce, lub alternatywnie można je umieścić w luku bagażowym.

Jeśli masz już zarezerwowany lot to te zasady obowiązują, ale możesz bezpłatnie przechowywać większą torbę w luku bagażowym. Jeśli lecisz 10 lutego 2021 r. lub później, ale lot zarezerwowano PRZED ogłoszeniem zmiany zasad (tj. do 30 listopada 2020 r.), nadal będziesz mógł wnieść do kabiny tylko mniejszą torbę. Będziesz mógł jednak bezpłatnie przechowywać w luku bagażowym większy bagaż podręczny o wymiarach maksymalnie 56 cm x 45 cm x 25 cm, korzystając z usługi "Hands Free".

Jeśli od teraz rezerwujesz lot EasyJet na podróż do 10 lutego 2021 roku lub później i chcesz zabrać większą torbę, będziesz musiał zapłacić dodatkowo.

Ile kosztuje wniesienie dodatkowego bagażu na pokład?

Ceny za możliwość wniesienia dodatkowej sztuki bagażu do kabiny zaczynają się od 7 funtów.