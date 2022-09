Nowa linia sukcesji rodziny królewskiej po śmierci królowej Elżbiety II

Dlaczego księżniczka Anna jest dalej w kolejce do tronu niż jej młodsi bracia, ale księżniczka Charlotte wyprzedza swojego młodszego brata?

Linia sukcesji do brytyjskiego tronu zmieniła się wraz ze śmiercią królowej Elżbiety II.

Śmierć Elżbiety II i objęcie tronu przez Karola III poskutkowało stworzeniem nowej hierarchii w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jak wygląda nowa linia sukcesji - z księciem Williamem jako pierwszym w kolejce po koronę?

Wraz ze śmiercią królowej i nowym monarchą na tronie, hierarchia w brytyjskiej rodzinie królewskiej uległa pewnej zmianie. Co ciekawe, jak podkreśla dziennik The Guardian, wśród pierwszych osób kandydatów do brytyjskiej korony znajduje się więcej dzieci niż dorosłych.

Linia sukcesji do brytyjskiego tronu

Według danych z 2011 roku, pełna kolejka do brytyjskiego tronu obejmowała 5753 osoby - oto, jak teraz wygląda ścisła czołówka. Niepełna nowa linia sukcesji brytyjskiej rodziny królewskiej - po śmierci królowej Elżbiety II 8 września 2022 w Balmoral:

1. Książę William, lat 40

Najstarszy syn króla Karola i Diany jest obecnie następcą tronu Zjednoczonego Królestwa, co oznacza, że jest pierwszy w kolejce do brytyjskiej korony. W razie śmierci lub abdykacji Karola III, William przejmie monarchię po swoim ojcu. Jako następca tronu, William po śmierci królowej przejął tytuł księcia Walii, który wcześniej należał do Karola.

2. Książę George, lat 9

Najstarszy syn księżnej Kate i księcia Williama, George, po śmierci królowej zajął miejsce Williama jako drugi w kolejce do tronu. To on przejmie brytyjskie królestwo po swoim dziadku Karolu i ojcu Williamie - i najprawdopodobniej kiedyś rzeczywiście uda mu się założyć na głowę brytyjską koronę królewską.

3. Księżniczka Charlotte, lat 7

Drugie dziecko Kate i Williama, 7-letnia księżniczka Charlotte, jest obecnie najwyżej postawioną w hierarchii kobietą z rodziny królewskiej pod względem sukcesji. Na zdecydowanie niższej pozycji znajduje się natomiast o wiele od niej starsza księżniczka Anna, córka zmarłej królowej Elżbiety.

4. Książę Louis, lat 4

Louis jest najmłodszym - przynajmniej na razie - dzieckiem Kate i Williama. Po śmierci królowej, czterolatek wskoczył na czwarte miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu.

5. Książę Harry, lat 37

Drugi syn obecnego króla Zjednoczonego Królestwa niestety nie znajduje się zbyt blisko brytyjskiego tronu, jeśli chodzi o linię sukcesji. Jest on bowiem dopiero piąty w kolejce - nie tylko za swoim starszym bratem Williamem, ale także za jego dziećmi. Aktualnie swoje życie Harry związał z amerykańską Kalifornią, gdzie mieszka na co dzień z żoną Meghan Markle i dziećmi.

6. Książę Archie, lat

Po Harry’m, następne w kolejce do brytyjskiej korony są jego dzieci. Na szóstym miejscu znalazł się książę Archie, najstarsze dziecko Harry’ego i Meghan.

7. Księżniczka Lilibet, 15 miesięcy

Zaraz za Archie’m, na siódmym miejscu w brytyjskiej linii sukcesji, znalazła się jego młodsza siostra Lilibet, która swoje imię zawdzięcza królowej prababce.

8. Książę Andrzej, lat 62

Dopiero po synach i wnukach króla Karola, na dalszych miejscach w kolejce do brytyjskiego tronu znajdują się pozostałe dzieci królowej Elżbiety II - oraz jej wnuki. Co jednak ciekawe, choć księżniczka Anna jest drugim dzieckiem królowej Elżbiety II, to jednak w kolejce do tronu wyprzedzają ją jej dwaj młodsi bracia oraz ich dzieci.

Ósmy w kolejce do brytyjskiego tronu jest obecnie książę Yorku, Andrzej, trzecie dziecko królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Choć Andrzej został odsunięty od królewskich obowiązków w związku z procesem w sprawie Wirginii Giuffre, to jednak nadal znajduje się w oficjalnej linii sukcesji.

Kontrowersyjne zasady dziedziczenia brytyjskiego tronu

Za Andrzejem w dalszej kolejce znajdują się jego dzieci, a za nimi czwarte dziecko (trzeci syn) królowej Elżbiety II, a po ni jego dzieci. Dopiero na 16. miejscu w linii sukcesji znajduje się natomiast księżniczka Anna, drugie dziecko Elżbiety i Filipa. Zasadę primogenitury, zgodnie z którą księżniczni są dalej w linii sukcesji niż ich młodsi bracia i ich dzieci, zniesiono dopiero dla potomków królewskich urodzonych po 28 października 2011 roku - dlatego właśnie księżniczka Anna jest niżej w hierarchii niż jej bracia, ale nie dotyczy to już dzieci Williama i Harry'ego.

W tym samym okresie, co pierwszeństwo mężczyzn - i również na skutek nowego aktu prawnego z 2013 roku - zniesiono też zasadę, zgodnie z którą małżeństwo z osobą wyznania katolickiego eliminowało z linii sukcesji do brytyjskiego tronu.

Obecnie wciąż jednak obowiązuje zasada, że panujący monarcha musi wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa z daną osobą w przypadku pierwszych sześciu sukcesorów - małżeństwo bez zgody króla/królowej skutkuje usunięciem z linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Dziedzice tronu znajdujący się na dalszych miejscach w hierarchii mają dowolność w kwestii małżeństwa.

