Nowa kampania zachęcająca kobiety w ciąży do przyjęcia przypominającej dawki szczepienia przeciwko Covid

Kobiety w ciąży, które nie otrzymały jeszcze pierwszej, drugiej, trzeciej lub przypominającej dawki szczepionki COVID-19, są wzywane do jak najszybszego zaszczepienia się.

W ramach noworocznej kampanii rządowej kobiety w ciąży są zachęcane do przyjęcia dawki przypominającej szczepionki przeciwko Covid-19.

artykuł dostarczony przez klienta

Eksperci z Królewskiego Kolegium Położników i Ginekologów (ang. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG) oraz z Królewskiego Kolegium Położnych (ang. Royal College of Midwives, RCM) łączą siły w ramach kampanii rządowej, aby zwrócić uwagę na poważne ryzyko zachorowania na COVID-19 w ciąży oraz korzyści, jakie szczepionki przynoszą w zakresie ochrony zarówno matek, jak i ich dzieci.

W mediach społecznościowych i stacjach radiowych w całym kraju publikowane są wypowiedzi ciężarnych kobiet, które zostały zaszczepione. Nowa kampania wzywa kobiety w ciąży, aby „nie czekały ze szczepionką”, informuje o ryzyku, jakie niesie ze sobą COVID-19 dla matki i dziecka oraz podkreśla korzyści ze szczepienia.

Najnowsze dane brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) dowodzą, że szczepienia przeciwko COVID-19 zapewniają kobietom w ciąży silną ochronę przed wirusem i są dla nich bezpieczne. Profesor Lucy Chappell, główny doradca naukowy brytyjskiego ministerstwa zdrowia i honorowa konsultantka położnictwa w Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, powiedziała:

„Zaszczepienie się na COVID-19 jest jedną z najważniejszych rzeczy, które kobieta w ciąży może zrobić w tym roku, aby chronić siebie i swoje dziecko przed tym wirusem.

„Mamy obecnie liczne dowody na to, że szczepionki są bezpieczne, a ryzyko stwarzane przez zachorowanie na COVID-19 jest znacznie większe.

„Jeśli nie przyjęłaś jeszcze szczepionki przeciw COVID-19, zachęcam do rozmowy ze swoim lekarzem lub położną, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości oraz pilnego zarezerwowania terminu szczepienia”.

Dane z brytyjskiego system nadzoru położniczego (ang. UK Obstetric Surveillance System) pokazują, że 96,3% kobiet w ciąży przyjętych do szpitala z objawami COVID-19 pomiędzy majem a październikiem 2021 r. było nieszczepionych, z czego jedna trzecia (33%) wymagała wspomagania oddychania. Około 1 na 5 kobiet hospitalizowanych z powodu wirusa wymaga przedwczesnego porodu, aby umożliwić im powrót do zdrowia, a 1 na 5 nowo narodzonych dzieci potrzebuje opieki na specjalistycznym oddziale noworodkowym.

Szczepionki na COVID-19 są bezpieczne dla kobiet w ciąży i nie mają też wpływu na płodność, co zostało bardzo wyraźnie podkreślone przez rząd, lekarzy ekspertów wysokiego szczebla i szereg niezależnych ekspertów z organizacji, takich jak Królewskie Kolegium Położników i Ginekologów czy Brytyjskie Towarzystwo Płodności (ang. British Fertility Society).

Od kwietnia 2021 r. około 84 tysięcy kobiet w ciąży otrzymało jedną dawkę, a ponad 80 tysięcy otrzymało dwie dawki szczepionki COVID-19. W sierpniu 2021 r. zaszczepiono tylko 22% kobiet, które rodziły.

Dr Edward Morris, prezes Królewskiego Kolegium Położników i Ginekologów, powiedział:

„Z radością wspieramy tę kampanię jako ważny sposób na wzmocnienie bardzo jasnego przesłania dla kobiet w ciąży, że szczepienia zapewniają najlepszą ochronę przed COVID-19 zarówno dla nich, jak i dla ich dzieci. Wzywamy wszystkie kobiety w ciąży do jak najszybszego zaszczepienia się i doszczepienia się dawką przypominającą 3 miesiące po drugiej dawce.

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, że wiele kobiet w ciąży nie zostało jeszcze zaszczepionych przeciwko COVID-19 i mamy nadzieję, że ta kampania pomoże uspokoić przyszłe mamy, które nabiorą pewności, że szczepienie jest bezpieczne i skuteczne. Kobiety w ciąży są bardziej podatne na poważne powikłania w wyniku zachorowania na COVID-19, co z kolei może prowadzić do zwiększonego ryzyka przedwczesnego porodu i urodzenia martwego dziecka”.

Gill Walton, dyrektor naczelny i sekretarz generalny Królewskiego Kolegium Położnych, powiedział:

„Istnieją niepodważalne dowody na to, że szczepionka na COVID-19 jest bezpieczna dla kobiet w ciąży i ich dzieci – i że jest to najlepszy sposób, aby chronić je przed ciężkim przebiegiem choroby. Niestety zbyt wiele kobiet w ciąży trafia do szpitala z powodu COVID-19, a 96,3% z nich nie zostało zaszczepionych.

„Konsekwencje przejścia COVID-19 podczas ciąży są doskonale znane i niestety mogą być drastyczne – od konieczności przyśpieszenia porodu i przyjęcie ciężarnej na intensywną opiekę po zwiększone ryzyko urodzenia martwego dziecka.

„Wiemy, że kobiety w ciąży zrobią wszystko, co w ich mocy, aby chronić swoje dziecko, dlatego położne zapewniają, że szczepienie jest najlepszą ochroną, jaką mogą mu zapewnić”.

Sylwia Filozof, mama trzymiesięcznego synka, która otrzymała szczepionkę podczas ciąży, dodaje:

„Trzy miesiące temu urodziłam zdrowego, szczęśliwego chłopca, podczas gdy w ciąży zostałam zaszczepiona podwójną dawką. Niedawno przeszłam COVID-19 i ufam, że szczepionka odegrała rolę w zredukowaniu moich objawów i wpływu wirusa na moje zdrowie.

„Chciałabym zachęcić wszystkie mamy, które nadal nie są pewne, do przyjęcia szczepionki COVID-19 lub rozmowy z lekarzem o swoich obawach. Nie pozwól, by Covid odebrał Ci radość z wydarzenia, które powinno być radosnym momentem w Twoim życiu”.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY - REDAKCJA 'POLISH EXPRESS" NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI W POWYŻSZYM ARTYKULE