Nowa fala nielegalnej migracji zalewa Wielką Brytanię

Nielegalny ruch migracyjny na kanale la Manche nasila się. Tylko podczas minionych świąt Bożego Narodzenia do Wielkiej Brytanii próbowało się dostać 40 migrantów. Szef Home Office Sajid Javid zapowiedział w tej kwestii "zdecydowane działania".

W pierwszy dzień świąt brytyjskie i francuskie służby brały udział w pięciu oddzielnych akcjach na wodach oddzielających oba kraje. W sumie z morze podjęto 40 migrantów, którzy próbowali przedostać się na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Przeprowadzono w tym czasie aż pięć akcji straży granicznej. Trzynaście osób, w tym jedno dziecko, zatrzymano w okolicy miasteczka Deal (hrabstwo Kent), a kolejnych osiem zostało zlokalizowanych w pobliżu Fokestone na południe od Dover. Wszystkie łodzie z nielegalnymi imigrantami płynęły z Francji.

Według oficjalnych danych prawie 100 osób zostało "przechwyconych" przez zarówno brytyjskie, jak i francuskie władze w okresie świątecznym. Wszystko wskazuje, że to nie koniec, a fala nielegalnej imigracji będzie już tylko przybierać na sile. Home Office w swoich komunikatach zapewnia, że doszło do "poważnego incydentu", ale w brytyjskich mediach możemy przeczytać, że władze kraju po prostu nie radzą sobie z zabezpieczeniem swoich granic. Liczba przybyszów z Iranu, Afganistanu i Syrii pragnących się dostać do UK rośnie w zastraszającym tempie od listopada. Do tej pory, od momentu gdy w 2014 roku można było mówić o kryzysie migracyjnym, podobne przypadku zdarzały się sporadycznie. Teraz, można mówić o prawdziwej inwazji...

Sprawę bada również National Crime Agency (NCA) sprawdzając czy ostatnie wydarzenia nie są ze sobą w jakiś sposób powiązane i czy nie stanowią elementu działania większej siatki nielegalnych szmuglerów trudniących się przerzucaniem imigrantów między krajami unijnymi.

W miniony piątek szef Home Office Sajid Javid zapewniał, że podjęte zostaną wszystkie możliwe działania w tej sprawie. Członek gabinetu Theresy May odbył już spotkanie z oficjelami Border Force, NCA i jednostkami zajmującymi się imigracją. Javid zaapelował również do swoich francuskich partnerów o bliższą współpracę.