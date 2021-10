Nowa aplikacja Gov.uk umożliwi ludziom dostęp do wszystkich serwisów rządowych w jednym miejscu

Fot. Getty

Nowa aplikacja, która ma się pojawić pod koniec przyszłego roku, połączy setki serwisów Gov.uk w jednym miejscu. Aby uzyskać do nich dostęp wystarczy tylko jedno logowanie.

To ma być prawdziwy przełom – z końcem 2022 r. jedna aplikacja ma umożliwić mieszkańcom UK dostęp do kilkuset rządowych serwisów. W założeniu mieszkańcy Wysp mają mieć możliwość załatwić wszelkie sprawy urzędowe z poziomu zaledwie jednej aplikacji. I to niezależnie od tego, czy będzie to wniosek o wydanie nowego prawa jazdy, wniosek o benefity czy też wniosek o wystawienie paszportu covidowego. Stephen Barclay – nowy kanclerz Księstwa Lancaster ujawnia, że dostęp do aplikacji Gov.uk będzie z jednej strony prosty, a z drugiej bardzo bezpieczny, ponieważ tożsamość użytkownika będzie weryfikowana za pomocą urządzeń do rozpoznawania twarzy lub narzędzi do skanowania odcisków palców (urządzenia takie są już dostępne w najnowszych smartfonach).

Jedna aplikacja pozwoli na załatwienie wszystkich spraw urzędowych?

Jak poinformował rząd brytyjski, nowa aplikacja połączy prawie 200 oddzielnych serwisów Gov.uk, z których korzystają obecnie mieszkańcy Wysp. Aplikacja, za pomocą jednego logowania, umożliwi bezpośredni dostęp do ponad 300 usług świadczonych przez instytucje publiczne na Wyspach. Dzięki tej unifikacji ludzie nie będą musieli przechodzić przez wiele procesów online i wielokrotnie się logować na różnych stronach, a co za tym idzie nie będą musieli zapamiętywać wielu nazw użytkownika i haseł. - Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby rząd reagował na podwyższone oczekiwania ludzi dotyczące usług, z których korzystają. Podczas pandemii ludzie, by uzyskać dostęp do usług publicznych, musieli wchodzić w interakcje z serwisami rządowymi na wiele nowych sposobów, w tym korzystając z aplikacji NHS i usług w zakresie rezerwacji szczepionek. Ludzie słusznie oczekują, że rząd będzie potrafił zarządzać danymi i będzie sprawny cyfrowo, co będzie dla mnie priorytetem w mojej nowej roli – poinformował Barclay.