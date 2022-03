Nottinghamshire: „Bezduszny” złodziej ukradł z pubu dary dla uchodźców z Ukrainy

Fot. Facebook/@thebankinn

W Netherfield w Nottinghamshire doszło do szokującego incydentu. Mężczyzna ukradł z pubu paczki z darami dla ukraińskich uchodźców. Opublikowano zdjęcie z kamery CCTV.

W pubie It’s Inn The Bank w Netherfield w Nottinghamshire prowadzona jest zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy. Okoliczni mieszkańcy chętnie pomagają, przynosząc produkty żywnościowe i przeznaczając inne rzeczy na cele charytatywne – w tym środki medyczne.

Kradzież paczek dla uchodźców z angielskiego pubu

Niestety, okazuje się, że zdarzają się osoby, które próbują wykorzystać tego typu sytuacje w nieuczciwy sposób. Pewien mężczyzna miał bowiem bezpardonowo przywłaszczyć sobie dwie paczki z darami, zwyczajnie kradnąc je z angielskiego pubu.

Do zdarzenia miało dojść we wtorek 15 marca około godziny 14. Według relacji personelu mężczyzna miał celowo odwrócić uwagę pracowników. W czasie rozmowy z jednym z pracowników miał przedstawić się jako „Simon”, twierdząc, że w latach 90-tych pracował z właścicielem lokalu Davidem „Murph” Murphym i tym samym prawdopodobnie próbując zdobyć zaufanie. Mężczyznę poinformowano, że Marphy'ego nie ma obecnie w pubie, jednak on usiadł na krześle i zamówił drinka oraz keczup do swoich kanapek.

Później podejrzany miał niepostrzeżenie zabrać zza baru dwa pakunki pomocowe dla uchodźców – jeden zawierający pomoc medyczną, a drugi czekoladki. Na całe szczęście incydent został uwieczniony na nagraniu z kamery CCTV, a pub zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie domnienanego sprawcy oraz apel o pomoc w znalezieniu złodzieja, którego okrzyknięto "bezdusznym". Zawiadomiono też policję.