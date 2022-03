Nottighamshire: Podpalenie starego młyna w Nottinghamshire - aresztowano 3 nastolatków [WIDEO]

Wszystko wskazuje na to, że nie był to wypadek

Fot: Twitter @nottsfire

W hrabstwie Nottinghamshire wybuch groźny pożar w opuszczonym młynie. Wygląda na to, że nie mamy o czynienia z wypadkiem - aresztowano trzy osoby, które podejrzewa się o podłożenia ognia pod Hermitage Mill zlokalizowany w Mansfield.

Do rzeczonego pożaru doszło w dniu dzisiejszym, 28 marca 2022 roku, o godzinie trzeciej nad ranem. Do walki z żywiołem desygnowano aż dwadzieścia wozów strażackich Nottinghamshire Fire and Rescue Service. W akcji brali również strażacy z Derbyshire i South Yorkshire. Choć żywioł udało się w pełni opanować, to na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe, ponieważ mamy do czynienia z "incydentem na dużą skalę", jak komentował detektyw inspektor Luke Todd z policji Nottinghamshire.

"Mieszkańcom nadal zaleca się zamykanie wszystkich drzwi i okien w okolicy, lecz w tej chwili nie ma planów ewakuacji żadnych lokalnych mieszkańców" - komentował dosłownie kilka godzin temu oficer Todd.

Udało się ugasić pożar, który wybuchnął w Mansfield

Należy dodać, że w tej sprawie policja w Nottinghamshire dokonała aresztowania trzech osób. Trójka nastolatków - chłopaków w wieku 18 lat - znajduje się obecnie pod kuratelą policji. "W związku z incydentem aresztowaliśmy trzy osoby, które są przesłuchiwane. Nasze wspólne śledztwo z kolegami ze straży pożarnej trwa" - uzupełniał Todd.

"W tej chwili nadal istnieje wpływ na szerszą społeczność, szczególnie wokół obszaru Hermitage Lane” – zaznaczał dowódca straży pożarnej, Bryn Coleman. "Na szczęście linia kolejowa Robin Hood, która biegnie w sąsiedztwie tego budynku, pozostała otwarta". Dodajmy, iż Sutton Road End i Hamilton Way, które zostały zamknięte w szczytowym momencie pożaru, zostały ponownie otwarte.

Policja aresztowała trzech nastolatków

