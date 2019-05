"Not so strong and not so stable"? - ZOBACZ filmik podsumowujący 3 lata rządów premier Theresy May!

Fot. Getty, YouTube

Zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu przez Theresę May decyzji o rezygnacji ze stanowiska, do sieci trafił słodko-gorzki filmik, będący kompilacją wypowiedzi premier, ułożoną pod muzykę znanej nostalgicznej piosenki zespołu Radiohead "No Surprises". Autowi filmiku udało się nawet uzyskać wrażenie, że Theresa May śpiewa właściwą melodię utworu - wymieniając wszystkie swoje porażki... Śmiech i łzy gwarantowane!

Kompilacja podsumowująca trzy lata rządów premier, zawiera posklejane w bardzo błyskotliwy sposób wypowiedzi liderki konserwatystów z całego okresu jej urzędowania. Dodatkowo, autorowi udało się dobrać i połączyć wypowiedzi tak, że odtwarzają właściwą melodię utworu "No Surprises" Radiohead.

Sympatykom brytyjskiej premier filmik ten z pewnością wyda się smutny, może też trochę uroczy, a może i wzruszający. Ich uwadze nie umknie jednak fakt, że autor kompilacji ukazał rządy Theresy May bardzo jednostronnie - akcentując niepowodzenia i trudności premier, a pomijając jej osiągnięcia. Fakt ten, jak również możliwość obejrzenia raz jeszcze całej palety sławnych min Theresy May, sprawią, że film spodobać się może także przeciwnikom premier. Zatem - obejrzyjcie sami i napiszcie, co o tym sądzicie!

