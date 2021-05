Noszenie maseczek i dystansowanie społeczne mogą zostać z nami na dłużej - ostrzega Dominic Raab

Według Dominica Raaba Wielka Brytania znalazła się na "ostatniej prostej" w walce z koronawirusem, ale do łagodzenia kolejnych ograniczeń trzeba podchodzić "ostrożnie". Jednocześnie zdaniem szefa Foreign Office obowiązek noszenia maseczek i społecznego dystansowania się może pozostać w mocy nawet po 21 czerwca.

Brytyjski minister spraw zagranicznych był gościem programu "The Andrew Marr Show" emitowanego na antenie BBC. Przedstawiciel gabinetu Borisa Johnsona zaznaczał, że znajdujemy się obecnie na ostatnim etapie walki z koronawirusem, czy jak to ujął, na "ostatniej prostej". Do momentu zniesienia wszystkich prawnych ograniczeń dotyczących interakcji społecznych pozostało jeszcze "trochę więcej czasu", ale odchodząc od restrykcji trzeba zachować odpowiednią ostrożność.

Maseczki i dystansowanie społeczne mogą zostać z nami na dłużej

"Chcemy osiągnąć taki stan pod koniec czerwca, abyśmy mogli przywrócić życie tak normalne, jak to tylko możliwe, ale muszą istnieć pewne zabezpieczenia" - komentował Dominic Raab. O co konkretnie chodzi? Zdaniem Raaba może okazać się, że po dacie ostatecznego zniesienia ograniczeń obowiązek noszenia maseczki ochronnej lub konieczność zachowania dystansu społecznego może zostać zachowany. Minister obecnego rządu jednak nie chciał nic przesądzać w tej kwestii.

Ministra spraw zagranicznych UK zapytano również o kwestie szczepienia uczniów secondary schools, o których donosi "The Sunday Times" i mają rozpocząć się już we wrześniu. Raab nie udzielił konkretnej odpowiedzi, która rozwiałaby wszelkie wątpliwości w tej materii, zaznaczył jednak, że rząd UK po prostu "rozpatruje wszystkie nieprzewidziane okoliczności". Więcej na ten temat pisaliśmy we wczorajszym artykule zatytułowanym: "Szczepienia uczniów secondary schools już od września w UK - donosi The Sunday Times. NHS opracował plan dla młodzieży szkolnej". Po szczegóły odsyłamy właśnie do niego.

Dominic Raab zaznacza, że UK znajduje się na "ostatniej prostej" wychodzenia z obostrzeń

"Zdaję sobie sprawę, że ludzie mają ochotę przyspieszyć ten proces, ale [...] podejmowanie stabilnych kroków w celu wyjścia z lockdownu to najbardziej racjonalne wyjście" - komentował z kolei w programie prowadzonym przez Sophy Ridge. "Znajdujemy się teraz naprawdę bardzo blisko, ale myślę, że nadal musimy uważać, ponieważ nie chcemy zmarnować całego naszego wysiłku i wszystkich poświęceń. Zanim dotrzemy do 21 czerwca, gdy prawie wszystkie ograniczenia społeczne zostaną zniesione, [...] warto upewnić się, że postępujemy ostrożnie" - uzupełniał.

"Jesteśmy już na ostatnim etapie procesu. Pozostały nam jeszcze dwa kroki do zrobienia, ale myślę, że biorąc pod uwagę wprowadzenie programu szczepień, to bardzo ekscytujące. Ludzie myślą o powrocie w pełnym wymiarze interakcji społecznych, myślą o takich sprawach, jak przytulanie ukochanych osób, czego od jakiegoś czasu nie byli w stanie robić" - podsumowywał.