Northamptonshire: Ciało Polaka znaleziono w rowie - miał skrępowane ręce i zakneblowane usta

Zginął nasz rodak - kto go zabił?

Pochodzący z Polski mężczyzna został uznany winnego zamordowania innego Polaka. Ciało jego ofiary zostało znalezione w rowie. Usta były zakneblowane, a ręce - związane.

Jak podaje serwis informacyjny BBC, ciało Kamila L. z hrabstwa Northamptonshire zostało odkryto na farmie między Carlton i Turvey w hrabstwie Bedfordshire, w dniu 1 lipca 2021 roku. Jego ciało zostało znaleziono w jednym z rowów przy drodze. Usta były zakneblowane, a ręce związane kablem. Oskarżony o zamordowanie Polaka został inny Polak. Przed obliczem sądu Luton Crown Court stanął Łukasz S. Mężczyzna mieszkający również w Northamptonshire zaprzeczył dokonaniu morderstwa, ale jak wykazano w procesie karnym jest on winnym tej zbrodni. Jeszcze w tym miesiącu mamy poznać wysokość kary wymierzonej przez brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Polak brutalnie zamordował swojego rodaka

Cytowana w brytyjskich mediach prokurator Eloise Marshall QC zaznaczyła, że na kamizelce, które użyto do zakneblowania ofiary, znaleziono ślady DNA napastnika. Jak wykazała S. zamordował L. i „złożył jego ciało tam, gdzie zostało znalezione kilka dni później”.

„Patolog wskazał, że jego drogi oddechowe zostały zablokowane przez knebel, który zmusił go do cofnięcia języka” - dodała. „Uraz głowy sugerował, że mógł być nieprzytomny przed lub w momencie wkładania knebla do ust”.

Polak, który miał paść ofiarę tej zbrodni został nagrany przez kamery telewizji przemysłowej w Wellingborough o godzinie 20:00 czasu BST w dniu 27 czerwca. Ostatni telefon wykonał miał miejsce o godzinie 20:18 tego wieczora.

Ciało ofiary znaleziono w rowie - miało związane ręce i zakneblowane usta

Proces w tej sprawie trwał przez trzy tygodnie, a lokalne media piszą o przytłaczającej ilości dowodów świadczących o winie S. Pomimo jego nieustannego sprzeciwu, został on jednogłośnie uznany za winnego.