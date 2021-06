„Normalność” powróciła do UK po lockdownie. W Bank Holiday w Wetherspoons doszło do bójki z policjantami

Fot. Twitter

Bójki, pijaństwo i inne „nocne” przestępstwa zostały w ostatnim roku znacznie ograniczone z uwagi na powszechny lockdown. Teraz jednak można już mówić o swoistym „powrocie do normalności”, o czym przekonali się w Bank Holiday klienci Wetherspoons w Scunthorpe.

Na wideo, które zostało upublicznione na Twitterze widzimy, jak policjanci Humberside Police są wściekle atakowani przez agresywnych klientów Wetherspoons w Scunthorpe. Najpierw na jednego funkcjonariusza rzucił się mężczyzna, który jednak został szybko obezwładniony. Ale w jego obronie stanęła kobieta, która rzuciła się wściekle na innego policjanta i spowodowała zaognienie sytuacji. W efekcie niektórzy funkcjonariusze zmuszeni zostali do wyjęcia paralizatorów, co nieco uspokoiło sytuację.

Bank holiday weekend has been eventful for this Wetherspoons in Scunthorpe... pic.twitter.com/6B3Nj0qqfm — Kieran Tidmarsh (@KieranTidmarsh) May 29, 2021

Bójka w pubie w UK. Powodem – brak dystansu społecznego

Jak podał rzecznik Wetherspoons, powodem bójki była odmowa zachowania dystansu społecznego przez kilkoro klientów lokalu. - Całkowicie potępiamy działania grupy klientów w The Blue Bell w Scunthorpe. Manager pubu słusznie powiedział im, że nie zostaną obsłużeni, ponieważ nie przestrzegają dystansu społecznego. W rezultacie manager został zaatakowany przez członka grupy, co później wymagało leczenia szpitalnego. Policjanci przyjechali do pubu, aby uporać się z sytuacją i zostali zaatakowani przez członków grupy – zaznaczył rzecznik sieci. I dodał - Nasi pracownicy ciężko pracują, aby zapewnić, że pub jest przyjemnym i bezpiecznym miejscem spotkań towarzyskich dla klientów i pracowników, którzy nie zasługują na takie traktowanie. Jesteśmy wdzięczni za działania policji. Pomożemy funkcjonariuszom w każdy możliwy sposób w trakcie prowadzonego dochodzenia.

Na skutek bójki w pubie Wetherspoons dwóch policjantów trafiło do szpitala. - Teraz, gdy ograniczenia lockdownu zostały zniesione, a sektor hospitality ponownie się otwiera, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać członków społeczeństwa i lokalne firmy w ponownym uruchomieniu tzw. nocnej gospodarki. Zawsze będziemy się starali najpierw rozmawiać z pijącymi, ale gwarantujemy, że będziemy też szybko i solidnie zajmować się wszelkimi zamieszkami i z pewnością nie będziemy tolerować nadużyć i przemocy skierowanej przeciwko naszym funkcjonariuszom lub personelowi sektora hospitality – podsumował całą sytuację główny inspektor policji w Humberside, Paul French.