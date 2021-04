"Nikt nie mówi tam prawdy" - zmuszony do odejścia minister mówi, jak wygląda praca w rządzie Borisa Johnsona

Poseł Partii Konserwatywnej, pełniący funkcję ministra ds. weteranów (Minister for Veterans) w brytyjskim Ministerstwie Obrony został "zmuszony" przez premiera do złożenia swojej rezygnacji.

Johnny Mercer był od 28 lipca 2019 roku członkiem rządu Borisa Johnsona i pracował w Ministerstwie Obrony, gdzie pełnił funkcję Parliamentary Under-Secretary of State for Defence Veterans, Reserves and Personnel, a więc zasadniczo ministra ds. weteranów. Rezygnacja Mercera jest związana z wprowadzeniem nowych regulacji mających na celu lepszą ochronę brytyjskich weteranów przed bezpodstawnymi postępowaniami. Jak się jednak okazuje w projekcie ustawy Overseas Operations Bill wyłączeni z niej są byli wojskowi służący w Irlandii Północnej. Mercer nie chciał zgodzić się na takie rozwiązanie i taka postawa nie spodobała się pozostałym członkom rządu.

Co zatem z nim zrobiono? Wyrzucono z rządu!

Zwolniony minister obrony OSTRO krytykuje rząd Borisa Johnsona

Premier Boris Johnsona adresując tę kwestię zaznaczył, że rząd jest "zrobić zdecydowanie więcej w nad nadchodzących miesiącach dla tych, którzy służyli w Irlandii Północnej". Nie pojawiły się jednak żadne konkrety w tej kwestii. We wtorek rzecznik premiera wystosował oświadczenie, w którym czytamy, że rezygnacja ministra Mercera została przyjęta i złożono mu podziękowania za dotychczasową pracę. Tymczasem w środę projekt ustawy trafi ponownie do Izby Gmin...

Były już minister Mercer zabrał głos w tej sprawie na łamach mediów społecznościowych. Nie pozostawił on złudzeń, że jego "rezygnacja" była rezygnacją tylko z nazwy - po prostu zmuszono go do odejścia. Jak to ujął, został zwyczajnie "zwolniony z obowiązków w rządzie". Poseł, który sam byłym kapitanem w wojsku, zaznaczył, że brytyjski rząd "porzucił ludzi w sposób, z jakim nie mógł się pogodzić".

Johnny Mercer, former defence minister, tells @tnewtondunn that ''almost nobody tells the truth'' in this government and that it's the "most distrustful, awful environment I've ever worked in government".



Listenhttps://t.co/50SQDjPybb@JPonpolitics | @JohnnyMercerUKpic.twitter.com/d9IfP6F1QZ — Times Radio (@TimesRadio) April 21, 2021

"Prawie nikt nie mówi tam prawdy"

Co więcej, w krótkim wywiadzie dla "Times Radio" nie pozostawił złudzeń, jak wygląda w praca w rządzie kierowanym przez Borisa Johnsona. "Prawie nikt nie mówi tam prawdy" - komentował Mercer. Dodawał, że obecny rządz jest "najbardziej nieufnym i okropnym środowiskiem, w jakim kiedykolwiek pracowałem (...)".