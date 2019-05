Nigel Farage uciekł z miejsca wypadku, gdy jego samochód uderzył w pojazd z dzieckiem. „Zupełnie go nie obchodziło, czy coś nam się stało”

Niemowlę znajdujące się w pojeździe, w który uderzył szofer Nigela Farage’a, zostało przewiezione do szpitala, jednak sam lider Partii Brexit uciekł z miejsca wypadku i nawet nie zapytał pasażerów drugiego pojazdu, czy nic im się nie stało.

38-letni Patrick Tranter, który jechał samochodem wraz ze swoim 13-miesięcznym synkiem George’m, gdy uderzył w niego pojazd Nigela Farage’a, twierdzi, że polityk uciekł z miejsca wypadku nie interesując się nawet tym, czy nikomu nic się nie stało.

Po przewiezieniu Patricka i jego synka do szpitala okazało się, że on sam ma obrażenia karku oraz ramienia. Na szczęście dziecku nic się nie stało.

Mężczyzna skrytykował ostro lidera Partii Brexit za jego zachowanie i nieudzielenie nikomu pomocy.

- W ogóle go nie obchodziło, czy komukolwiek coś się stało.

Okazało się, że Nigel Farage po wypadku był całkowicie głuchy na płacz dziecka, zabrał swoją torbę, wyszedł z samochodu i „zniknął”.

Na zdjęciach auta Patricka zrobionych przez „The Sun” widać, że pojazd został poważnie uszkodzony po tym, jak uderzył w niego Range Rover Farage’a. Do wypadku doszło niedaleko Kent, kiedy to lider Partii Brexit był w drodze do programu Question Time w Northampton.

Patrick, który jest właścicielem pubu powiedział o Farage’u:

- Mieszka dwie mile ode mnie i lubi napić się piwa, jednak nie dostanie żadnego ode mnie. Człowiek ludu, niech pocałuje mnie w tyłek.

Z kolei sam Nigel Farage poproszony o komentarz w sprawie twierdzi, że starał się pomóc Patrickowi, jednak ten „był wobec niego agresywny”.

- Gdy tylko upewniłem się, że wszyscy są cali, dyskretnie wycofałem się z sytuacji. Nie zastanawiałem się w tamtym momencie – tłumaczył polityk.

