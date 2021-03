Nigel Farage przyłapany na kłamstwie w sprawie imigrantów przez Home Office

Home Office wytknęło Nigelowi Farage’owi pisanie nieprawdy ws. imigrantów. Słynny zwolennik Brexitu napisał na Twitterze, że 12 nielegalnych imigrantów okazało się zakażonych koronawirusem, gdy przybyło do Dover. W komentarzu do tweeta Farage’a Home Office podało, że informacje te są nieprawdziwe.

Nigel Farage swoim zwyczajem chciał zasiać nienawiść wobec nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do Dover i napisał na Twitterze, że cała dwunastka z jednej łodzi otrzymała pozytywne wyniki testów na koronawirusa.

Aż 1,6 mln obserwujących miało okazję przeczytać wpis Nigela Farage’a na Twitterze: „Kryzys covidowy w Dover dzisiaj rano. Jedna łódź z 12 imigrantami, z których wszyscy mają pozytywny wynik testu na koronawirusa”.

Lider partii Reform UK, znanej wcześniej pod nazwą The Brexit Party odniósł się także do Priti Patel w swoim wpisie kończąc go słowami „Ogarnij się”.

Na odpowiedź Home Office Nigel Farage nie musiał jednak długo czekać. Pod jego wpisem pojawił się komentarz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o treści: „Nie jest to prawdą. Wynik testu na koronawirusa żadnej z tych 12 osób nie był pozytywny. Wszyscy dorośli, którzy przybyli dzisiaj zostali poddani testom na Covid-19.”

@nigel_farage This is incorrect. None of these 12 people tested positive for Covid-19. All adults who arrived today have been tested for Covid-19