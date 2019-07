Nigel Farage potrzebuje £94 000 rocznej pensji europarlamentarzysty, ponieważ „nie będzie żył w lepiance”?

Fot. Getty

Brytyjscy dziennikarze przedrzeźniają Nigela Farage'a, który ponownie wrócił do ław Parlamentu Europejskiego i przypominają, jak polityk powiedział swego czasu, że nie może żyć „lepiance”. Jako europoseł Nigel Farage zarabia rocznie £94 000.

Z najnowszego oświadczenia majątkowego Nigela Farage'a wynika, że jego firma medialna Thorn In The Side Ltd osiąga rocznie £324 000 zysku (przed opodatkowaniem). To niemal £27 000 każdego miesiąca – wskazują brytyjscy dziennikarze.

W najnowszym artykule „Daily Mail” nieco prześmiewczo pisze o tym, po co Nigel Farage wrócił do Parlamentu Europejskiego. I nie jest to bynajmniej pobudka polityczna, tylko finansowa. Dziennik przypomina czytelnikom, jak lider Partii Brexit stwierdził, że „nie będzie żył w lepiance”. To, jak ironizuje dziennikarz, wystarczający powód do tego, żeby wrócić do Strasburga po £94 000 rocznej pensji.

Przypomnijmy, że Partia Brexit wprowadziła do obecnego Parlamentu Europejskiego aż 29 deputowanych. Podczas ceremonii otwarcia parlamentu i w trakcie odgrywania Ody do radości (finałowej kantaty z IX symfonii Ludwiga van Beethovena stanowiącej hymn Europy) Nigel Farage i jego współpracownicy stanęli tyłem do prezydium PE i reszty deputowanych.

