Nigel Farage porównał umowę brexitową do traktatu wersalskiego, który doprowadził Hitlera do władzy

Nigel Farage porównał umowę Theresy May do traktatu wersalskiego, podpisanego po pierwszej wojnie światowej, twierdząc, że umowa ta - podobnie jak traktat dla międzywojennych Niemiec - jest "zdradą" własnego kraju.

Były przywódca Ukip stwierdził, że porozumienie finansowe między UK a UE bardzo przypomina reparacje (rekompensaty finansowe za działania i szkody wojenne) nałożone na Niemcy po pierwszej wojnie światowej, a włączenie Irlandii Północnej do obszaru celnego UE jest jak aneksja Alzacji i Lotaryngii.

Traktat po I wojnie światowej miał pełnić kluczową rolę w utorowaniu drogi do władzy dla Adolfa Hitlera i stanowił źródło prawicowego mitu "wbicia noża w plecy", głoszącego, że Niemcy zostały wyprzedane przez swoich własnych przywódców cywilnych.

- "Jesteśmy świadkami zdrady w zwolnionym tempie - być może największej zdrady jakiegokolwiek demokratycznego głosowania w historii naszego narodu. Powodem jest oczywiście ta umowa dotycząca wyjścia [z UE]" - mówił Farage w przemówieniu w Parlamencie Europejskim.

- "Przywołam pierwszą wojnę światową: wygraliśmy wojnę, ale mamy traktat wersalski. Mamy reparacje w wysokości 39 miliardów, które musimy zapłacić, nie otrzymując nic w zamian. Mamy aneksję części naszego terytorium narodowego w postaci Irlandii Północnej. Traktat ten przyniesie zły pokój, więc jest on nie do przyjęcia, on nie jest Brexitem i nie przejdzie [w Izbie Gmin]".

W rzeczywistości rozliczenie finansowe lub tak zwany "rachunek rozwodowy" dotyczy zobowiązań podjętych już wcześniej przez rząd Wielkiej Brytanii w celu finansowania projektów i emerytur własnych urzędników służby cywilnej.

Jak podaje "The Independent", obecnie coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem staje się unia celna. Opcja taka oznaczałoby, że Irlandia Północna znalazłaby się w tym samym obszarze celnym, co cała Wielka Brytania, ale musiałaby przestrzegać niektórych zasad jednolitego rynku.