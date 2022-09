Nigel Farage pod własną "marką" sprzedaje gin o "smaku Brexitu"

Nigel Farage nie daje o sobie (niestety!) zapomnieć! Eurosceptyczny polityk, znany z niechęci do imigrantów i populista, który bardzo głośno nawoływał do wyjścia ze struktur unijnych, zabrał się za... sprzedawanie ginu!

"Farage Gin" - tak będzie nazywał się destylowany napój alkoholowy, którego charakterystyczny smak pochodzi od jagód jałowca pospolitego, co daje mu cierpki i gorzki posmak. Były polityk, a obecnie prezenter GB News wprowadza na rynek własną markę ginu. Alkohol produkowany przez destylarnię w Kornwalii będzie miał trzy rodzaje różniące się kolorami butelek (czerwoną, białą, niebieską). Co więcej, będzie miał "smak Brexitu", jak chwali się Farage. Tak, brzmi to bardzo głupio, ale skoro Brytyjczyków udało się nakłonić do wyjścia z UK to czemu nie uda się "sprzedać" im alkoholu w "patriotycznym smaku" (to kolejny cytat z byłego lidera UKIP`u)?

"Ten gin to prawdziwy dżin rzemieślniczy zaprojektowany przez parę, opracowany dosłownie w ich szopie w Kornwalii, przy użyciu kornwalijskiej wody źródlanej, bez dodatku cukru" - tak wygląda dość koślawy marketing alkoholu sygnowanego przez kontrowersyjnego polityka. Obraz dopełnia etykieta z Union Jackiem, obok którego widzimy pana Farage'a, który wraz z czarnym labradorem spacerują po kornwalijskiej plaży.

Masz ochotę poznać smak Brexitu?

Czy przekonuje was gin promowany osobą i nazwiskiem polityka współodpowiedzialnego za Brexit, który wielokrotnie negatywnie wypowiadał się o imigrantach? Czy kupilibyście go w sklepie zamiast np. Beefeatera? Dajcie znać w komentarzu!

Ostatnie lata politycznej kariery Farage`a nie obfitowały w sukcesy. 8 maja 2015 złożył swoją rezygnację, jaki lider UKIP`u po druzgocącej porażce w wyborach do Izby Gmin, ale wówczas zarząd jej nie przyjął. 4 lipca 2016 ponownie odszedł i został zastąpiony przez Diane James, która przetrwała na tym stanowisku... ledwie 18 dni! Farage powrócił, aby przegrać walkę o przewodnictwo w UKIP`ie z Paulem Nuttallem i w grudniu całkowicie zrezygnował z członkostwa w Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa.

Farage skończył z polityka i... sprzedaje alkohol

W 2019 został liderem nowej partii Brexit Party, która wygrała wybory do europarlamentu w UK, a sam Farage uzyskał mandat posła do PE. W grudniu tego samego roku, po tym jak Brexit stał się faktem Farage zapowiedział "przeformatowanie" swojego ugrupowania. Brexit Party zostało przemianowane na Reform Party i jej głównym celem stała się reforma systemu wyborczego i struktury systemu parlamentarnego UK. Co z tego wyszło? Niewiele!

W marcu 2021 Farage zrezygnował ze stanowiska lidera i zastąpił go przewodniczący partii, Richard Tice. Na łamach "Telegrapha" ogłosił również swój (ostateczny, póki co!) rozbrat z polityką. W latach 2017-2020 był gospodarzem The Nigel Farage Show na falach radia LBC, a obecnie pracuje jako prezenter GB News.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!