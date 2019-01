Nigel Farage modli się, by Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 29 marca!

Fot. Getty

Nigel Farage nie przepuścił okazji, by skomentować wczorajszą sromotną porażkę Theresy May w brytyjskim parlamencie i wyraził nadzieję, że Wielka Brytania zdoła opuścić Wspólnotę z końcem marca tego roku - Powinniśmy wyjść 29 marca. Wciąż mam nadzieję i modlę się o to, żeby tak się stało, ale obawiam się, że nastąpi wydłużenie [procesu Brexitu na mocy] artykułu 50.

Były lider UKIP i główny propagator Brexitu skomentował sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii ze Strasburga, gdzie dziś miała miejsce sesja Parlamentu Europejskiego. Farage powiedział w programie „Good Morning Britain”, że umowa wyjścia wynegocjowana przez Theresę May przypomina „dokument kapitulacyjny narodu, który został pokonany w wojnie”. Kontrowersyjny polityk wezwał także Theresę May do rezygnacji ze stanowiska premiera, dodając, że powinna to zrobić, jeśli ma choć trochę honoru. - Wciąż jest trochę czasu. Brexit nie jest problemem, to premier rządu nim jest. Ona musi odejść – powiedział.

W dwóch wywiadach, dla telewizji ITV i Sky News, Nigel Farage potwierdził także, że obawia się drugiego referendum. - Boję się, że wydłużony nam zostanie artykuł 50., a już słychać w Westminster głosy wzywające do przeprowadzenia drugiego referendum – zaznaczył.

