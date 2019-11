Nigel Farage: Brexit Party będzie walczyć z torysami o każde miejsce w wyborach, jeśli premier nie wyprze się umowy brexitowej

Fot. Getty

Nigel Farage straszy, że jego ugrupowanie będzie walczyło z konserwatystami o każde miejsce, jeśli premier nie wyprze się swojej umowy brexitowej wynegocjowanej ostatnio w Unią Europejską. W odpowiedzi Boris Johnson odrzucił propozycję paktu wyborczego z Brexit Party.

Rozpoczynając kampanię Partii Brexit w Westminsterze, Nigel Farage powiedział, że umowa wynegocjowana przez Borisa Johnsona w Brukseli w zeszłym miesiącu to „żaden Brexit”. Farage wystosował nawet specjalne przesłanie do premiera: „Porzuć umowę, ponieważ z upływem tygodni ludzie zdają sobie sprawę z tego, co podpisałeś… ludziom się to nie podoba. (…) To po prostu żaden Brexit”.

Były lider UKIP zasugerował również, że Brexit Party będzie walczyła z konserwatystami o każde miejsce w każdym okręgu wyborczym podczas nadchodzących wyborów, jeśli Boris Johnson nie wyprze się własnej umowy brexitowej.

W odpowiedzi w piątek wieczorem premier stanowczo odrzucił pomysł zawarcia jakiegokolwiek paktu wyborczego z Brexit Party. Johnson ostrzegł, że głosowanie na jakąkolwiek inną partię, niż Partia Konserwatywna, zwiększa szansę na zwycięstwo Partii Pracy.

Pytany przez dziennikarzy o to, czy byłby gotowy zawrzeć jakąkolwiek umowę z Farage, premier powiedział: - „Teraz trudność w zawieraniu umów z jakąkolwiek inną partią polega na tym, że to po prostu ryzyko umieszczenia Jeremy'ego Corbyna pod numerem 10, obawiam się.”

Według dziennika „The Guardian”, strategia wyborcza Borisa Johnsona opiera się na zjednoczeniu wszystkich zwolenników Brexitu, którzy aktualnie podzieleni są głównie między konserwatystów a Brexit Party. Nie jest to jednak łatwe zadanie, biorąc pod uwagę fakt, że w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego to Brexit Party zdobyła aż 31,6 proc. głosów, a torysi jedynie 9,1 proc.

