Nigel Farage: Brexit jest warty rozpadu Wielkiej Brytanii

Fot. Getty

Rozpad Zjednoczonego Królestwa byłby „głęboko bolesny”, ale jest to cena warta zapłaty za Brexit, powiedział Nigel Farage. Lider Brexit Party dodał, że „ma dosyć gróźb” ze strony Szkocji, straszącej, że opuści Wielką Brytanię w przypadku twardego Brexitu.

Nigel Farage powiedział, że nie wierzy w to, że Szkocja kiedykolwiek opuścić Wielką Brytanię. Stwierdził również, że jego priorytetem jest przekształcenie Wielkiej Brytanii w „niezależny samorządny naród” znajdujący się poza UE.

Grupa członków Partii Konserwatywnej, w tym Jeremy Hunt, ostrzegła, że opuszczenie UE bez umowy stanowiłoby poważne zagrożenie dla jedności Wielkiej Brytanii. Premier Szkocji, Nicola Sturgeon, od pewnego czasu planuje drugie referendum ws. niepodległości Szkocji.

W czwartek Theresa May, która przebywała z wizytą na północy kraju, ostrzegła swoich potencjalnych następców, że jednym z „pierwszych i najważniejszych” obowiązków nowego premiera musi być wzmocnienie jedności Zjednoczonego Królestwa. Jednak Nigel Farage, lider największego brytyjskiego ugrupowania w Parlamencie Europejskim, stwierdził, że to Brexit jest priorytetem, a nie jedność państwa. Dla przewódcy Brexit Party rozpad UK jest ceną, którą można zapłacić, jeśli pomoże doprowadzić do Brexitu.

Farage powiedział w ITV: - „Bycie niezależnym, samorządnym narodem jest numerem jeden. Gdyby okazało się, że są części Zjednoczonego Królestwa, które nie chciałyby pozostać jego częścią, byłoby to głęboko godne ubolewania, ale po prostu nie wierzę, żeby tak się stało - naprawdę szczerze w to nie wierzę”.

- „Powiedzieli, że jeśli zagłosujemy za Brexitem, to Wielka Brytania się rozpadnie. Minęły trzy lata, a nie widzimy tego w żaden sposób. Szczerze mówiąc, mamy już dość tych wszystkich gróźb. Nie widzę takiej opcji, by Szkocja opuściła Wielką Brytanię [w celu] dołączenia do budowanych Stanów Zjednoczonych Europy i miałaby podpisać zobowiązanie do przystąpienia do [strefy] Euro. W przypadku Szkocji po prostu tego nie widzę ” - przekonywał lider Brexit Party.