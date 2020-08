Niezwykłe, podobne do tornada zjawisko pogodowe zaobserwowano nad Kanałem Bristolskim

Fot: Twitter

Nad Kanałem Bristolskim przeszła trąba wodna - to niezwykłe i bardzo rzadkie w brytyjskie skali zjawisko zostało zaobserwowane w pobliżu Portishead, w niedzielne popołudnie.

Nad Kanałem Bristolskim w okolicach Portishead zauważono trąbę wodną, zjawisko pogodowe, które przypomina tornado. Spektakularne zjawisko pogodowe zostało zauważone przez przynajmniej kilku użytkowników mediów społecznościowych. Według obserwatorów spiralna chmura była widoczna przez około kwadrans dwukrotnie - najpierw około godziny 16 w pobliżu Portishead, a następnie między Clevedon i Portishead około 16:25.

Czym są takie zjawiska? Trąba wodna (trąba morska) to zjawisko meteorologiczne polegające na formowaniu się pionowego chmurzastego wiru w kształcie leja, występującego nad powierzchnią wody, połączonego z chmurą kłebiastą.Kiedy lej zwykłej trąby powietrznej dociera nad morze, także staje się trąbą wodną. Powstaje spłaszczony środek („ciemna plama”), w którym wewnętrzny prąd zstępujący dotyka wody. Trąby morskie nie należą do rzadkości, ale większość rozprasza się, kiedy dojdzie do lądu.

Zwykle można je zaobserwować w trakcie ulewnych deszczy czy gwałtownych burz z piorunami.

Jedną z osób, która zaobserwowała to zjawisko był doktor Arthur Richards, który opublikował na Twitterze materiał filmowy z Somerset około godziny 16:00. Zobaczcie sami jak to wyglądało:

"Nie opublikuje już żadnych dalszych filmów - wycofałem się do samochodu w czasie największego deszczu, jaki pamiętam" - napisał na Twitterze doktor Richards.

