Niezapowiedziany strajk sparaliżował lotnisko w Brukseli - odwołano loty do UK! Czy w sezonie wakacyjnym kontrolerzy lotów też będą utrudniać pasażerom życie?

Niezapowiedziana akcja protestacyjna kontrolerów ruchu lotniczego w Brukseli rozpoczęła się o godz. 9:30 czasu lokalnego i miała zakończyć się jeszcze wczesnym popołudniem tego samego dnia. Lotnisko w sotlicy Belgii zostało zamknięte. Wiele lotów odwołano - m.in. do Birmingham i Heathrow.

Jak poinformował dziennik "The Independent", loty Brussels Airlines do Birmingham i Heathrow znalazły się wśród dziesiątek anulowanych odlotów i przylotów na brukselskim lotnisku. Lot samolotu British Airways zaplanowany na godzinę 10 rano z lotniska Heathrow do Brukseli został odwołany - podobnie jak lot powrotny. Przylot samolotu Ryanaira z Alicante do Brukseli został opóźniony o 3 godziny.

Rzecznik British Airways powiedział: - "Podobnie jak wszystkie linie lotnicze, dziś rano dotknął nas niezapowiedziany strajk w Brukseli. (...) Zaktualizowaliśmy nasze późniejsze loty (...) aby zapewnić, że wszyscy nasi klienci dotrą do miejsca docelowego".

Lotnisku w Brukseli wystosowało ostrzeżenie: - "Pasażerowie, których lot został odwołany z powodu akcji protestacyjnej, proszeni są o kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dodatkowych informacji. Prosimy, aby pasażerowie, których loty zostały odwołane, nie przyjeżdżali na lotnisko. Opóźnienia i odwołania będą możliwe przez cały dzień. Przepraszamy za niedogodności i będziemy informować na bieżąco".

