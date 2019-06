Niewidoma Brytyjka nie pozwoliła odebrać sobie zasiłku Universal Credit. Wygrała sprawę przeciwko Ministerstwu Pracy i Emerytur

Niewidoma i cierpiąca na epilepsję Hazel Macrae wygrała bitwę przeciwko Ministerstwu Pracy i Emerytur, które chciało odebrać jej zasiłek Universal Credit twierdząc, że jest zdolna do pracy i nie powinna pobierać świadczenia.

Historia Hazel Macrae odbiła się w brytyjskich mediach szerokim echem i ukazała niekompetencję pracowników Ministerstwa Pracy i Emerytur, którym zależało na pozbawieniu niewidomej i chorej kobiety zasiłków.

62-letnia Brytyjka została zaklasyfikowana jako „zdolna do pracy”, mimo że od urodzenia jest niewidoma i cierpi na epilepsję, cukrzycę i chorobę zwyrodnieniową stawów. Po nagłośnieniu jej sprawy przez media, ministerstwo wycofało swoją decyzję związaną z odebraniem kobiecie zasiłku Universal Credit.

Kolejną sprawą ukazującą bezwzględność urzędników z DWP, jest historia Johna Hindsa, który został oskarżony przez ministerstwo o oszustwo dotyczące recept.

Mężczyzna pobierał zasiłki od 19 lat i był uprawniony do otrzymywania darmowych recept. Gdy odbierał swoje lekarstwa, zaznaczył parafką na formularzu, że pobiera Income Related Employment Support Allowance, zasiłek dla osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy.

53-latek nie mógł dojść do siebie, gdy niespodziewanie otrzymał dwie kary w wysokości 252 funtów od służb NHS za pobieranie darmowych recept. Po odwołaniu się od tej decyzji, poinformowano go, że kara została nałożona na niego z polecenia ministerstwa, gdyż nie jest uprawniony do wspomnianej ulgi.

Po przedstawieniu przez Johna zarówno ministerstwu jak i NHS pełnej dokumentacji poświadczającej jego uprawnienia do darmowych leków, cofnięto oskarżenie i nałożoną na niego karę.

