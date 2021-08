„Niewidoczni, ale niezbędni” - Czy pracownicy obsługi placówek NHS otrzymają przynajmniej 3-proc. podwyżkę płac?

Fot. Getty

Brytyjski związek zawodowy Unison apeluje o przyznanie przynajmniej 3-proc. podwyżki wszystkim pracownikom obsługi NHS. Związkowcy argumentują, że ci „niewidoczni, ale niezbędni” pracownicy NHS zasługują na taką samą podwyżkę, jak lekarze i pielęgniarki.

Sprzątaczki i portierzy pracujący w szpitalach i przychodniach NHS narażali się przez ostatnie 1,5 roku w takim samym stopniu na zakażenie koronawirusem, jak lekarze i pielęgniarki. Z tego też względu sekretarz generalna związku zawodowego Unison, Christina McAnea, apeluje o dostrzeżenie ich odwagi i wysiłku, i o odpowiednie wynagrodzenie ich pracy. Unison próbuje zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy obsługi NHS, którzy najczęściej zatrudniani są przez firmy zewnętrzne, są może niewidoczni, ale jednocześnie są niezbędni, by placówki NHS mogły odpowiednio funkcjonować. Związek wysłał już listy do 19 największych firm outsourcingowych, które mają kontrakty z NHS (w tym do Serco, Sodexo i Mitie), z prośbą, aby podwyższyły one pensje pracowników obsługi w takim samym stopniu, w jakim Sajid Javid zamierza podwyższyć pensje lekarzy i pielęgniarek.

Pracownicy kluczowi zasługują na podwyżkę

Christina McAnea nie ma wątpliwości, że pracownicy kluczowi, którymi zdecydowanie są pracownicy obsługi szpitali i innych placówek medycznych, zasługują na podwyżkę po ciężkim 1,5 roku pandemii. - Tysiące sprzątaczek, portierów i pracowników firm cateringowych pracowało niestrudzenie podczas pandemii, razem ze swoimi kolegami z NHS. Pracownicy NHS korzystają z krajowego systemu wynagrodzeń, ale osoby, które nie są bezpośrednio zatrudnione [przez placówki publiczne – przyp.red.], tracą na tym, często z powodu skomplikowanych zapisów w kontraktach, praktyk ograniczających płace i bezwzględnej pogoni za zyskiem. Obsługa NHS pracuje w jednym miejscu, jako jeden zespół, gwarantując utrzymanie czystych i bezpiecznych oddziałów i zapewniając pacjentom wyżywienie i opiekę. Nikt, kto świadczy usługi dla NHS, nie powinien być opłacany niżej, niż jego bezpośrednio zatrudnieni koledzy. Podwyżka powinna dotyczyć wszystkich pracowników NHS. Pracownicy służby zdrowia zatrudnieni przez wykonawców nie mogą pozostać w tyle. Opinia publiczna będzie oczekiwać, że wszyscy w NHS otrzymają podwyżkę, na którą naprawdę wszyscy sobie zasłużyli – zauważa McAnea.