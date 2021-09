Nieuczciwym firmom oferującym testy na Covid-19 będzie grozić grzywna w wysokości nawet £10 000!

Fot. Getty

Wiele prywatnych firm próbuje wykorzystać fakt, że ludzie masowo potrzebują wykonywać testy w kierunku zakażenia koronawirusem i pobierają za to bardzo wysokie opłaty. Jednak już niedługo firmom, które będą w sposób nieuczciwy oferowały ludziom testy PCR, będą groziły wysokie grzywny – nawet £10 000!

Testy PCR w kierunku zakażenia koronawirusem kosztują zazwyczaj £75, ale niektóre firmy pobierają za nie nawet £200! Najbardziej poszkodowani są podróżni, którzy muszą zrobić test na obecność koronawirusa w określonym ściśle czasie przed wylotem i którzy nieraz na gwałt poszukują laboratorium, które im to umożliwi. Niestety, jak wynika z badań zleconych przez rząd organowi Competition and Markets Authority (CMA), wiele firm, które oferują wykonanie testu PCR (a jest ich w UK obecnie ponad 400) stosuje nieuczciwe praktyki i nie tylko każe sobie płacić horrendalne ceny za test – nawet £200 – ale też nie zawsze dostarcza osobom testowanym wynik na czas. Po inspekcji dokonanej właśnie przez ministerstwo zdrowia, z rządowej listy firm mających pozwolenie na wykonywanie testów PCR zniknęło 91 laboratoriów, a 135 zostało zmuszonych do obniżenia ceny oferowanych testów.

Rząd mówi stop niemoralnemu bogaceniu się na Covid-19

- [Nieuczciwe] firmy zostaną usunięte z listy, jeśli ponownie będą reklamować wprowadzające w błąd ceny. Całkowicie niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek prywatna firma oferująca testy wykorzystywała trudną sytuację urlopowiczów, a my podejmujemy działania mające na celu ograniczenie takich nieuczciwych zachowań – zaznaczył minister zdrowia Sajid Javid. I dodał: - Dzięki naszym regularnym przeglądom i wyrywkowym kontrolom zidentyfikowaliśmy jeszcze więcej dostawców testów, którzy oferowali zwodnicze ceny, a teraz usunęliśmy 91 dostawców ze strony Gov.uk i dokonaliśmy korekty cen oferowanych przez 135 prywatnych dostawców, którzy zostaną usunięci z listy, jeśli nadal będą reklamować wprowadzające w błąd ceny. Od 21 września, aby upewnić się, że dostawcy testów dla podróżnych działają legalnie i zgodnie z wysokimi standardami, będą nakładane nowe surowe kary dla firm, które nie przestrzegają prawa, w tym grzywny w wysokości do 10 000 funtów.