Nieubłagany sondaż: większość Brytyjczyków uważa, że Wielka Brytania straciła kontrolę nad swoimi granicami od czasu Brexitu

Zdecydowana większość opinii publicznej na Wyspach jest zdania, że Wielka Brytania nie tylko nie odzyskała kontroli nad swoimi granicami od czasu Brexitu, ale wrecz ją straciła. Najnowszy sondaż „The Observer” nie pozostawia złudzeń, że coś poszło nie tak.

Wielka Brytania nie potrafi kontrolować swoich granic po Brexicie?

Przejęcie kontroli nad własnymi granicami było jednym z najmocniejszych argumentów za opuszczeniem struktur Unii Europejskiej. Tymczasem, jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinium na zlecenie „The Observer”, większość Brytyjczyków wcale nie uważa, żeby Brexit poprawił zdolność Wielkiej Brytanii do zarządzania falami imigracji. Aż 73 proc. respondentów jest zdania, że Wielka Brytania nie potrafi kontrolować swoich granic od czasu opuszczenia Wspólnoty, a tylko 12 proc. uważa, że Wielka Brytania ma wciąż taką kontrolę . Jednocześnie zaledwie 9 proc. badanych sądzi, że Brexit poprawił zdolność Wielkiej Brytanii do zarządzania swoimi granicami, a przeciwnego zdania jest aż 45 proc. respondentów. Bardzo krytycznie co do zdolności kontrolowania własnych granic po Brexicie wypowiadają się także zwolennicy opuszczenia Unii Europejskiej, dość powiedzieć, że tylko 7 proc. Brytyjczyków, którzy w czerwcu 2016 roku postawili krzyżyk przy odpowiedzi „za wyjściem” uważa, że Wielka Brytania ma obecnie kontrolę nad swoimi granicami. Aż 85 proc. Brytyjczyków głosujących za Brexitem uważa jednak, że tak nie jest.

Home Office w ogniu krytyki

Sondaż dotyczący zdolności zarządzania przez Wielką Brytanię swoimi granicami pojawił się w momencie, gdy Home Office znalazł się pod ostrzałem krytyki za sposób, w jaki zarządza napływem imigrantów ubiegających się o azyl i nielegalnie przekraczających kanał La Manche. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych grozi pozew za warunki panujące w ośrodku dla imigrantów w Manston.



