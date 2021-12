Nietypowe objawy zakażenia wariantem Omikron - jak rozpoznać czy zaraziliśmy się nowym szczepem koronawirusa?

Fot: Getty Image/Wikimedia Commons

Co trzeba wiedzieć o nowym wariancie koronawirusa, który zaczyna się rozprzestrzeniać po całym świecie? Skąd wziął się Omikron? Jakie są objawy zakażenia? Jak wygląda przebieg choroby Covid-19 wywołanej przez ten szczep?

Skąd wziął się Omikron?

Wariant Omikron po raz pierwszy został zidentyfikowany w Republice Południowej Afryki. "Odkryła" go Angelique Coetzee, pracująca jako lekarz ogólny w Pretorii i profesor na Uniwersytecie w Pretorii (UP). Jednocześnie doktor Coetzee jest przewodniczącą Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Medycznego (South African Medical Association). Pierwsze potwierdzone próbki zidentyfikowano 8 listopada 2021 w RPA i 9 listopada w Botswanie. Omikron został zgłoszony Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniu 24 listopada 2021 roku. 26 listopada WHO określiła go jako "niepokojący" (ang. "variant of concern") i nadała mu nazwę omikron (piętnasta litera alfabetu greckiego)

Dlaczego nazwano go w taki sposób i ominięto dwie inne litery? WHO podjęła taką decyzję, ponieważ greckie "nu" i "xi" są łudząco podobne do angielskiego słowa "new" ("nowy") oraz chińskiego nazwiska Xi.

Czym Omikron różni się od innych wariantów?

Szczep koronawirusa SARS-CoV-2 Omikron nadal pozostaje obiektem intensywnych badań naukowców i wciąż dowiadujemy się o nim coraz więcej. Przede wszystkim w jego przypadku wykryto dużą liczbę mutacji - jest ich około. 50 (dla porównania w przypadku Delty było ich mniej, niż 20). Przypuszcza się, że może być bardziej zaraźliwy, niż poprzednie warianty, ale to wciąż pozostaje przedmiotem dociekań wirusologów i innych badaczy.

"Poziom zaraźliwości wariantu Omikron jest mniej więcej podobny do Delty" - to z kolei komentarz doktor Coetzee w tej sprawie. Z jej doświadczenia nie ma powodu do paniki pod tym względem. Angelique Coetzee zapytana, jakiej rady chciałaby udzielić, odparła: "Jeśli stwierdzicie te opisane objawy przez więcej niż dwa dni, zróbcie test. Szczepcie się, noście maseczki i nie przebywajcie w zatłoczonych miejscach" - komentowała.

Jakie objawy daje nowy wariant koronawirusa?

Do tej pory zidentyfikowano 492 przypadki zakażeń Omikronem na całym świecie, zdecydowanie najwięcej - 177 - w RPA (stan na 3 grudnia według GISAID). Przebieg choroby u osób zakażonych pozostaje łagodny. Co więcej, objawy Covid-19 u pacjentów doktor Coetzee były łagodniejsze, niż w przypadku innych wariantów oraz w znaczny sposób różniły się do typowych objawów choroby wywołanej przez koronawirusa.

Symptomem, który zwrócił uwagę lekarzy w Afryce było silne zmęczenie. Oprócz tego pacjenci cierpieli na bóle głowy i drapanie w gardle. Do tej listy trzeba również dopisać ogólne ból całego ciała. Co ciekawe, u zakażonych nie występowało ani charakterystyczne dla Covid-19 kaszle, ani utrata węchu i smaku. Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że obecny stan wiedzy o objawach Omikrona oparty jest jedynie na niewielkiej liczbie przebadanych przypadków. Co więcej, pacjentami doktor Coetzee byli w większości zdrowi mężczyźni, którzy nie cierpieli na żadne przewlekłe schorzenia.

Podsumowując, objawy wariantu Omikron to:

silne zmęczenie,

ból głowy,

ból całego ciała,

drapanie w gardle.

Czy szczepionki są skuteczne wobec mutacji Omikron?

W tej chwili nie sposób odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Wiele wskazuje na to, że obecne preparaty przeciwko koronawirusowi nadal będę skuteczne wobec Omikrona, tylko w mniejszym stopniu. W jakim stopniu? Badania mikrobiologów z Uniwersytetu Hongkońskiego (HKU) wskazują, że skuteczność obecnych szczepionek może być mniejsza od 20 do 40 procent. Zaznaczmy to jednak bardzo wyraźnie, wciąż dowiadujemy się więcej o nowym wariancie, a doniesienia w tej kwestii pozostają nadal niejednoznaczne.