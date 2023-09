Styl życia Nieszczepionym dzieciom grozi przymusowa izolacja przez 21 dni

Wskaźniki szczepień wśród dzieci są najniższe od dekady. Rodzice muszą być przygotowani na to, że niezaszczepione dzieci będą musiały poddać się przymusowej izolacji, jeśli w szkole dojdzie do zwiększonej liczby zachorowań.

Nieszczepione dzieci czeka przymusowa izolacja?

Jak podaje brytyjska agencja UK Health Security Agency (UKHSA), liczba szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce jest najniższa od dekady. Eksperci przewidują w związku z tym, że na Wyspach nastąpi wysyp zachorowań. W samym Londynie zachorować może 160 000 dzieci, a jeśli dojdzie do zwiększonej liczby chorych, to nieszczepione dzieci mogą zostać zmuszone do przejścia 3-tygodniowej izolacji w domu. W tej sprawie listy otrzymali już rodzice nieszczepionych dzieci w Haringey Council i Barnet Council.

Odra może rozpocząć się od objawów przypominających przeziębienie, takich jak katar, kichanie i kaszel. Wysypka często nie pojawia się zanim choroba staje się zakaźna, do nawet czterech dni. W klasie na początku może nie być łatwo wykryć, że dziecko jest zakażone odrą. A zanim [dzieci] dostaną wysypki, mogą zarazić dziewięciu na dziesięciu nieszczepionych kolegów z klasy – tłumaczy doktor Oge Ilozue, lekarz pierwszego kontaktu i starszy doradca kliniczny programu szczepień w NHS London.

Ile dzieci jest niezaszczepionych w Anglii?

Najnowsze statystyki NHS England pokazują, że w całym kraju niezaszczepionych jest ponad 102 000 dzieci rozpoczynających swoją przygodę ze szkołą. Czyli w wieku 4-5 lat. I nie chodzi tu o szczepienia przeciwko koronawirusowi, ale stosowane od dawna szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce. W samym Londynie brak szczepień przeciwko tym podstawowym chorobom dotyczy 32 000 dzieci. Natomiast zaledwie trzy czwarte dzieci w stolicy otrzymało dwie wymagane dawki szczepionki MMR. Czyli szczepionki przeciwko odrze (measles), śwince (mumps) i różyczce (rubella). To o 10 proc. mniej, niż wynosi średnia krajowa.

