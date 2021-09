Nieszczepieni podróżni będą musieli wykonać dwa testy PCR po przybyciu do Wielkiej Brytanii?

Rząd szykuje się do zaostrzenia przepisów w stosunku do osób, które nie poddały się szczepieniu

Fot. Getty

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nieszczepieni podróżni będą musieli po przybyciu do Wielkiej Brytanii wykonać dwa testy PCR. Każdy, kto nie będzie miał dwóch dawek szczepionki przeciwko Covid-19, może też zostać po powrocie zmuszony do poddania się samoizolacji przez okres do dziesięciu dni.

Rząd brytyjski szykuje się do zaostrzenia przepisów w stosunku do osób, które nie poddały się szczepieniu i do złagodzenia przepisów dla osób, które zostały podwójnie zaszczepione. Z nieoficjalnych informacji wynika, że osoby nieszczepione będą musiały po przybyciu do Wielkiej Brytanii nie tylko wykonać dwa testy PCR, ale też poddać się kwarantannie na okres do 10 dni. Tymczasem osoby podwójnie zaszczepione, jak się przypuszcza, zostaną zwolnione zarówno z obowiązku wykonywania testu przepływu bocznego (który należy wykonać na 72 godziny przed wejściem na pokład lotów i promów zmierzających do Wielkiej Brytanii), jak i z obowiązku wykonania testu PCR w drugim dniu od czasu przekroczenia brytyjskiej granicy. Stosowne zmiany powinny wejść w życie 4 października, tuż przed rozpoczęciem jesiennych ferii szkolnych.

Zasady podróżowania do UK – kiedy następna aktualizacja?

Minister zdrowia Sajid Javid zapowiedział w wtorek w Izbie Gmin, że zmiany w zasadach podróży międzynarodowych zostaną ogłoszone przez sekretarza ds. transportu Granta Shappsa „jak tylko [plan] będzie gotowy”. A słowa ministra w brytyjskim parlamencie stanowią potwierdzenie zapowiedzi z weekendu, że rząd musi jak najszybciej zlikwidować obowiązkowe testy PCR dla osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. - Testy PCR, które są wymagane po powrocie do Wielkiej Brytanii z niektórych krajów, chcę spróbować się tego pozbyć tak szybko, jak to możliwe – podkreślił Javid w wywiadzie dla „Sky News”.