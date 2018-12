"Niespodzianka" w jajku niespodziance - zobacz, jaki "prezent" sprawił "nowoczesny" ojciec dzieciom

Fot: Twitter

"Postępowy tata" prowadzący na Twitterze profil "Progressive Dad Foundation" zrobił "niespodziankę" na Święta swoim dzieciom. W pewnym szczytnym celu podmienił zawartość czekoladowych jajek z niespodzianką w środku. W jakim celu?

Z reguły, niespodzianką ukrytą w żółtym opakowaniu jajka Kinder jest jakaś mała zabawka, gadżet, drobiazg. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia nowoczesny ojciec prowadzący na Twitterze profil "Progressive Dad Foundation" zdecydował się podmienić zawartość jajka niespodzianki, które zamierzał podarować dzieciom swojej partnerki.

Wyjął zabawki i zastąpił je surowymi podrobami - sercem i wątrobą kaczki. Dokładnie wszystko złożył z powrotem, zapakował w sreberko i schował do skarpety powieszonej przy kominku, zgodnie z anglosaskim zwyczajem.

My partner's kids got Kinder Surprise Eggs in their Santa stockings. I swapped out the toy for a duck heart & liver. They were horrified when they saw it - opened up an amazing discussion about the ethics of meat consumption. #Vegan#MerryChristmaspic.twitter.com/9wRdY7Kbsx