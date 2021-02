Niesłusznie skazany Tomasz Komenda z rekordowym odszkodowaniem - otrzyma ponad 12 mln złotych

Fot: PxHere

Polski wymiar sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie odszkodowanie dla Tomasza Komendy. Skazany za zbrodnię, której nie popełnił, po spędzeniu 18 lat za kratkami otrzyma zadośćuczynienie sięgające w sumie prawie 13 milionów złotych.

W dniu wczorajszym w poniedziałek 8 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Opolu orzekał w sprawie odszkodowania dla Tomasza Komendy. Bohater jednej z najgłośniejszych spraw w Polsce ostatnich lat został niesłusznie skazany w 2004 roku na 25 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej w Miłoszycach nieopodal Wrocławiu. Jak się później okazało całkowicie niesłusznie, bo po latach Komenda został uniewinniony. Zdążył jednak spędzić za kratkami 18 lat i właśnie za to, że najlepsze lata swojego życia spędził w więzieniu walczył o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Uniewinniony przez Sąd Najwyższy Tomasz Komenda wywalczył odszkodowanie i zadośćuczynienie

Udało mu się to! Nasz rodak otrzymał 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania za 18 lat niesłusznego więzienia. Dodajmy, że Tomasz Komenda walczył o kwotę jeszcze wyższą, a mianowicie o milion złotych za każdy rok spędzony za kratkami. W grę wchodziła kwota sięgająca prawie 19 milionów. Odszkodowanie to szacunkowa kwota, którą Komenda stracił przez to, że nie mógł w tym czasie pracować. Dodajmy, że wyrok pozostaje nieprawomocny, a uzasadnienie ujawniono ze względu na dobro Komendy.

Mamy do czynienia z najwyższą w historii Polski kwotą odszkodowania i zadośćuczynienia. Do tej pory swoistym "rekordzistą" w tej materii pozostawał Czesław Kowalczyk z Gdyni, który spędził 12 lat za kratkami i otrzymał 2,7 mln zł. Walczył o kwotę znacznie wyższą, bo sięgającą 15 milionów.

Ile otrzyma mężczyzna, który 18 lat spędził za kratkami za zbrodnię której nie popełnił?

"Ktoś ukradł to, co ukradł, czyli najlepsze lata z życia. Dzisiaj skończył się mój koszmar. Ludzie, którzy mnie zamknęli, nie mają serca. Dzisiaj zostało zakończone to, co nigdy nie miało mieć miejsca" - komentował wydany przez sąd wyrok sam Komenda. Jeszcze nie wiadomo czy od tej decyzji będzie się odwoływał, ale przyznał, że to orzeczenie "zamyka pewien etap" w jego życiu.

Przypomnijmy, w 2000 Komenda został aresztowany. Podczas przesłuchania tylko raz potwierdził policjantom, że tamtej nocy był w Miłoszycach i miał tam odbyć dobrowolny stosunek z pewną dziewczyną. Później powtarzał, że te wyjaśnienia zostały na nim wymuszone groźbami i zastraszaniem. "Przyznałem się, ale tylko z tego powodu, że ci którzy mnie zatrzymywali powiedzieli, że mają na mnie (...) dowody. I zaczęli mnie bić, żebym się do tego przyznał. (...) Tak mnie bili, że nawet bym się przyznał do strzelania do papieża" - komentował na łamach programu "Uwaga TVN".

Karę Tomasz Komenda odbywał w Zakładzie Karnym w Strzelinie. W połowie marca 2018 został przez sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na wolność po 18 latach. 16 maja 2018 Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę. Mężczyzna za kratkami spędził 6540 dni. Znęcano się nad nim psychicznie i fizycznie.

Trzy razy próbował popełnić samobójstwo.