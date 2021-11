Niesamowita wygrana na loterii! Do piłkarza, zmuszonego odejść z drużyny z powodu kontuzji, w końcu uśmiechnęło się szczęście [WIDEO]

Fot. Getty, Twitter/@notpotmongs

Niesamowita radość z wygranej na loterii! Kamera uwieczniła moment, gdy były brytyjski piłkarz, kontuzjowany i zmuszony do wcześniejszego zakończenia kariery, dowiaduje się, że jego pech wreszcie obrócił się w szczęście. Nagranie tej sceny podbija internet.

Były piłkarz między innymi Sheffield United, Terry Kennedy, w ubiegłą niedzielę skończył dopiero 28 lat, co oznacza, że jego piłkarska kariera prawdopodobnie trwałaby nada, gdyby nie okrutny pech, jaki go dotknął. Trzy lata temu mężczyzna z powodu nawracającej kontuzji kolana musiał odejść z drużyny, przedwcześnie kończąc z piłką nożną.

Próbując się z losem, Terry postanowił zagrać na loterii National Lottery – i jak się okazało z niesamowicie dobrym skutkiem. Były piłkarz wygrał na loterii milion funtów, odwracając wreszcie swojego wcześniejszego pecha w szczęście. W internecie pojawiło się nagranie momentu, gdy Terry dowiaduje się o wygranej.

Na filmiku widać, że jest ubrany w odblaskową kamizelkę roboczą, a rękę ma zabandażowaną. Po tym, jak sprawdził na telefonie wyniki losowania i okazało się, że trafił jackpot, nie umie ukryć buzującej mieszaniny niedowierzania, zaskoczenia i radości na swojej twarzy. W końcu poddaje się uczuciu szczęścia i wzruszenia, a uśmiechając się zasłania ręką twarz.

Nagranie tej sceny podbija brytyjski internet, zdobywając łącznie miliony odsłon i tysiące polubień, ponieważ internauci dzielą się nim, publikując filmik w różnych zakątkach sieci. Zobaczcie sami, jak po pechowych latach, szczęście w końcu uśmiechnęło się do byłego piłkarza:

Terry Kennedy, a former Sheffield United player who was forced to retire early due to knee problems, has just won a seven-figure lottery. pic.twitter.com/1DPjJleMj8