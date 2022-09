Niesamowita "kula ognia" przecięła nocne niebo nad Szkocją i Irlandią Północną [WIDEO]

Fot: Pxhere

W dniu wczorajszym, w środę 14 września 2022 roku, na nocnym niebie nad Szkocją i Irlandią Północną zaobserwowano niezwykłe zjawisko astronomiczne. Świadkowie mówili o "kuli ognia" przecinającej niebo.

Jak wynika z informacji przekazanych przez UK Meteor Network doniesienia o tym zjawisku zaczęły spływać około godziny 22:00 czasu BST, a ich liczba ostatecznie sięgnęła około 800. "To było niesamowite" - komentował astronom i popularyzator nauki z Glasgow Science Centre Steve Owens, w rozmowie z BBC Radio Scotland. "Wczoraj wieczorem siedziałem w swoim salonie i dokładnie o godzinie 22 zobaczyłem przez okna skierowane na południe tę olśniewającą kulę ognia, ten meteor przemykający po niebie. Mogę powiedzieć, że było to coś wyjątkowego. Widziałem, jak stopniowo się rozpada, jak odrywają się od niego kolejne, drobne kawałki" - dodawał. Dodajmy, że według UK Meteor Network za ten niesamowity pokaz na nocnym niebie nad Wyspą odpowiadał... opad kosmicznych śmieci.

Co pojawiło się wczoraj na niebie nad UK?

"Normalnie, jeśli widzisz meteor lub spadającą gwiazdę, są to tylko maleńkie smugi światła, które są widoczne przez ułamek sekundy. Natomiast to, co zobaczyłem wczoraj, mknęło po niebie przez co najmniej 10 sekund, prawdopodobnie dłużej, i leciało z południa aż na zachód. To był dość niesamowity widok" - relacjonuje dalej Owens.

Zdaniem Steve`a Owensa jest szansa, że jakiś fragment tego ciała niebieskiego mógł wylądować na ziemi, ale to "wysoce nieprawdopodobne", aby znajdował się on w Szkocji. Zaznaczał, że zwykle "spadające gwiazdy" spalają się w naszej atmosferze.

Zobacz nagranie wideo tego "niezwykłego" zjawiska!

UK Meteor Network próbuje obliczyć trajektorię lotu tej "kuli ognia" na podstawie setek raportów ze Szkocji i Irlandii Północnej. "Wyglądało na to, że zmierzał na zachód, a biorąc pod uwagę, że ludzie w Irlandii Północnej zgłaszali, że go widzieli, mógł równie dobrze przelecieć nad lądem i wylądować w wodach Atlantyku. Z pewnością nie jest niemożliwe, że wylądował na ziemię, ale znalezienie go będzie wielkim wyzwaniem" - zaznaczał Owens.

