Niepokoje w Irlandii Północnej - w Creggan policjanci szukający bomby zostali zaatakowani przez 60 młodych ludzi

Politycy z Irlandii oraz Unii Europejskiej nie zgodzili się na żadne rozwiązanie kryzysu w sprawie granicy między Irlandią, a Irlandią Północną zaproponowane przez Theresę May.

To już kolejny w ostatnich dniach zwrot w sprawie najbardziej palącej kwestii związanej z Brexitem. Po wcześniejszym odrzuceniu propozycji Unii Europejskiej Theresa May zmienia swoje stanowisko.

Leon Redliński ofiarą brutalnego pobicia w Dublinie. Pomimo tego, że siedmiu wyrostków posłało go do szpitala na dłuższy czas i ukradło rower oraz portfel przebywający od piętnastu lat w Irlandii Polak...

W ramach przygotowań do no-deal Brexit rząd w Londynie zdecydował się wysłać blisko 1000 policjantów na specjalne szkolenie, które ma ich przysposobić do działania w razie wybuchu przemocy w Irlandii Północnej....

Szkocja i Walia grożą paraliżem parlamentu, jeśli rząd nie wprowadzi poprawek do ustawy o Brexicie!

Pierwsi ministrowie Szkocji i Walii, Nicola Sturgeon i Carwyn Jones zapowiedzieli, że jeśli rząd Theresy May nie uwzględni poprawek, które zgłosili do ustawy brexitowej, to zablokują pracę parlamentu.