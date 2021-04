Niepodległa Szkocja musiałaby poczekać na wstąpienie do Unii Europejskiej nawet 10 lat!

Fot. Getty

Według ekspertów Institute for Government, Szkocja, nawet jeśli udałoby jej się uzyskać niepodległość, musiałaby poczekać na przystąpienie do Unii Europejskiej nawet 10 lat. Think tank ostrzegł właśnie SNP, że partia powinna otwarcie mówić Szkotom o „kosztach i korzyściach” związanych z zerwaniem związków ze Zjednoczonym Królestwem.

Pozostająca u władzy, Szkocka Partia Narodowa (ang. Scottish National Party, SNP), to ugrupowanie polityczne, które w Szkocji najczęściej i najgłośniej mówi o potrzebie uzyskania przez kraj niepodległości. Jednak przy okazji debaty wyborczej, jaka odbyła się w minionym tygodniu w Holyrood, eksperci Institute for Government przypomnieli, że akces Szkocji do Unii Europejskiej wcale nie byłby łatwy i szybki. Z raportu think tanku wynika, że niepodległa Szkocja nie tylko musiałaby poczekać na przystąpienie do Unii Europejskiej około 10 lat, ale też że musiałaby zerwać z resztą Zjednoczonego Królestwa jakiekolwiek uprzywilejowane stosunki. A ponieważ, jak mówią eksperci think tanku, handel prowadzony przez Szkocję jest trzykrotnie mniejszy z państwami Unii Europejskiej, niż z resztą UK, to politycy SNP powinni otwarcie mówić Szkotom o „kosztach i korzyściach” związanych z uzyskaniem niepodległości.

Aby przystąpić do UE Szkocja musiałaby być całkowicie niepodległa

W raporcie Institute for Government czytamy, że w celu przystąpienia do Unii Europejskiej Szkocja musiałaby stać się całkowicie niepodległym państwem, a absolutną niezależność Edynburga od Londynu musiałyby potwierdzić specjalne traktaty. „Unia Europejska prawdopodobnie z zadowoleniem przyjęłaby wniosek [o przystąpienie do Wspólnoty – przyp.red.] od niezależnej Szkocji, ale tylko wtedy, gdyby niepodległość Szkocji była oparta na porozumieniu z rządem Wielkiej Brytanii (…) Zgodnie z prawem UE, Szkocja mogłaby formalnie ubiegać się o przystąpienie do UE tylko po wcześniejszym uzyskaniu niezależności od Wielkiej Brytanii, a cały taki proces mógłby zająć większą część dekady” - czytamy w raporcie.

Eksperci IfG zwrócili także uwagę na fakt, że w razie odłączenia się Szkocji od reszty UK i próby przystąpienia do UE, kraj ten musiałby rozwinąć na swojej granicy całą infrastrukturę umożliwiającą dokonywanie kontroli celnych i sanitarnych.