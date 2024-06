Praca i finanse Niepełnosprawnemu imigrantowi parokrotnie odmówiono zasiłku

27-letni imigrant jest częściowo niewidomy, stracił słuch w prawym uchu i porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo jego niepełnosprawności wielokrotnie odmówiono mężczyźnie zasiłku.

W Wielkiej Brytanii wielokrotnie odmówiono zasiłku mężczyźnie, który wymaga całodobowej opieki. 27-latek jest niepełnosprawny po wypadku rowerowym, w czasie którego doznał urazu mózgu.

Imigrantowi odmówiono zasiłku

Zgodnie z warunkami przyznanej wizy, Adamowi, który pochodzi z Syrii, ale mieszka w Wielkiej Brytanii od 10 lat, nie przysługuje dostęp do zasiłków. Mężczyzna we wrześniu 2022 roku uległ wypadkowi rowerowemu w Londynie, w wyniku którego doznał trwałego uszkodzenia mózgu.

27-latek jest obecnie częściowo niewidomy, stracił słuch w prawym uchu, nie może się prawidłowo komunikować i wychodzić z domu, chyba że porusza się na wózku inwalidzkim. Jego 32-letnia żona, Layla, desperacko błaga rząd, aby umożliwił jej mężowi dostęp do świadczeń. Sama nie jest w stanie utrzymać ich rodziny.

Jednak mimo próśb Home Office wielokrotnie odmówiło zmiany warunków wizy Adama i umożliwienia mu dostępu do Universal Credit lub innych zasiłków związanych z niepełnosprawnością.

Rodzina z sześciorgiem dzieci

Layla, która jest obywatelką brytyjską, powiedziała, że oprócz opieki nad sześciorgiem dzieci w wieku od roku do 13 lat, jest też pełnoetatową opiekunką męża.

– Może poruszać się po domu, ale nie może wychodzić, chyba że porusza się na wózku inwalidzkim lub hulajnodze. Nie potrafi rozmawiać, nie rozumie pewnych rzeczy. Kiedy mówi, wypowiada przypadkowe słowa – powiedziała Layla.

Dodała także, że po wypadku Adam spędził trzy tygodnie pod aparatem podtrzymującym życie, a później kolejne osiem miesięcy w szpitalu.

– Musiał uczyć się na nowo każdej podstawowej umiejętności. Zapomniał jak posługiwać się językiem angielskim. Nie pamiętał, że przyjechał do Anglii. Nie wiedział, kim jesteśmy. Musieliśmy karmić go jedzeniem dla niemowląt i nauczyć go przeżuwania. To zmieniło nasze życie – dodała kobieta.

Obecnie matka sześciorga dzieci i niepełnosprawnego męża czuje się przytłoczona opieką nad wszystkimi. Mówi, że rodzina ma co jeść tylko dzięki hojności sąsiadów i lokalnego meczetu. Layla dzięki swojemu brytyjskiemu obywatelstwu otrzymuje Universal Credit, PIP i Child Benefit.

Miliony ludzi w Wielkiej Brytanii mają dołączony do wizy zakaz korzystania z funduszy publicznych (NRPF), co naraża ich na ryzyko ubóstwa w przypadku niezdolności do pracy (np. w wyniku choroby lub niepełnosprawności).

W 2023 roku 3511 osób złożyło wnioski o usunięcie tego zakazu dołączonego do wizy. Przy czym około dwie trzecie spraw zakończyło się sukcesem. W lutym 2023 roku sędzia Wysokiego Trybunału orzekł, że pracownicy socjalni Home Office powinni „dokładnie rozważyć” niepełnosprawność danej osoby podczas stosowania NRPF.