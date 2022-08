Nieoprocentowane pożyczki na codzienne zakupy? Supermarket w UK ogłosił wsparcie w kryzysie kosztów życia

Fot. Getty

Jeden z brytyjskich supermarketów ogłosił wprowadzenie nowej usługi w swojej ofercie. Są to nieoprocentowane pożyczki na codzienne zakupy.

Celem tego dość zaskakującego pomysłu jest pomoc dla mieszkańców Wielkiej Brytanii w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami życia. Który supermarket zaczął oferować nieoprocentowane pożyczki i na jakich zasadach?

Bezodsetkowe pożyczki na codzienne zakupy w UK

Jak informuje dziennik The Guardian, supermarketem, który wprowadził coś nieco na kształt „zakupów na kredyt” w czasach kryzysu gospodarczego, jest Iceland. Sieć przygotowała nową usługę we współpracy z organizacją charytatywną Fair for You, która udziela bezodsetkowych pożyczek. Kwota nieoprocentowanych „mikro pożyczek” może wynosić od 25 do 100 funtów, a pieniądze można przeznaczyć na zakup towarów codziennego użytku, w tym na przykład - wyprawek szkolnych dla dzieci.

Program nieoprocentowanych pożyczek Iceland i Fair for You został stworzony w odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie sytuacją najuboższych gospodarstw domowych w UK. Gospodarstwa te, do tej pory już i tak znajdujące się w złej sytuacji materialnej, w obliczu kryzysu mogą stanąć na prawdziwej krawędzi, ponieważ nie posiadają oszczędności na czarną godzinę, a nie stać ich też na zaciągnięcie normalnych pożyczek.

Program nieoprocentowanych pożyczek skierowany jest właśnie do najuboższych mieszkańców UK, a więc jego celem jest próba zmniejszenia nierówności finansowych między brytyjskimi gospodarstwami domowymi. Od 16 sierpnia, po wcześniejszej fazie pilotażowej, w ktrej udzielono około 5 tys. bezodsetkowych mikro pożyczek, Iceland i Fair for You rozszerzyły program na całą Wielką Brytanię.

O nieoprocentowaną pożyczkę może ubiegać się każdy, jednak nie wiadomo, jak wiele osób ją uzyska. Mikro pożyczki są udostępniane na kartach doładowaniowych, a kwotę można wykorzystać albo podczas zakupów stacjonarnych w sklepie, albo online. Spłata tygodniowa wynosi 10 funtów. Szczegółów należy szukać na stronie internetowej sieci Iceland lub kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielami supermarketu.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!