Nieobecność w UK może narazić imigrantów z UE posiadających pre-settled status na utracenie prawa do settled status

Ministerstwo ograniczyło się w tym wypadku jedynie do czasu pandemii, jednak nie podało konkretów w sprawie wyjątków

Grupa the3million rozpoczęła kampanię o nazwie „check your absence”, której celem jest to, aby imigranci z UE posiadający pre-settled status byli informowani o tym, że przez ponad 6-miesięczny okres nieobecności w UK mogą stracić prawo do ubiegania się o settled status.

Imigranci z UE, którzy posiadają pre-settled status, czyli tymczasowe (5-letnie) prawo do pozostania na Wyspach po Brexicie, mogą stracić prawo do ubiegania się o settled status, jeśli przez ponad 6 miesięcy nie będzie ich w UK. Home Office wprowadziło jednak wyjątek na czas pandemii.

Utrata prawa do settled status

Wielu imigrantom z UE żyjącym na Wyspach przyznano pre-settled status, który daje im prawo do legalnej pracy i mieszkania w UK przez okres 5 lat. Po tym czasie, aby zachować swoje prawa, muszą aplikować o settled status, który daje im prawo do pozostania w Wielkiej Brytanii na stałe. Są jednak pewne warunki, których spełnienie szczególnie w czasie pandemii, może być kłopotliwe.

Zgodnie z zasadami podanymi wcześniej przez Home Office osoby posiadające pre-settled status mogą po pięciu latach otrzymać settled status, jednak muszą udowodnić, że nie wyjechali z Wielkiej Brytanii na dłużej niż 6 miesięcy w okresie 12-miesięcznym do 31 grudnia każdego roku.

W przypadku tego roku, problem mogą mieć osoby posiadające pre-settled status, które w wyniku różnych komplikacji związanych z pandemią nie mogą wrócić na Wyspy przed upływem wskazanych 6 miesięcy. Ryzykują wtedy utratę prawa do starania się o settled status.

Będą wyjątki na czas pandemii

Home Office ma rozważyć wyjątki od powyższej zasady 6 miesięcy, wśród których miałaby się znaleźć poważna choroba i studia. W tym tygodniu ministerstwo opublikowało zalecenia potwierdzające, że koronawirus jest uważany za poważną chorobę i w przypadku zachorowania na Covid-19 dopuszczalna absencja imigrantów z UE zostałaby wydłużona z 6 do 12 miesięcy.

Grupa the3million zwraca jednak uwagę na to, że Home Office nie wyszczególniło dokładnie przypadków związanych z pandemią, które będą uważane za wystarczający powód do przedłużenia dopuszczalnego okresu absencji do 12 miesięcy.