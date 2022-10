Niemowlęta w UK przez cały dzień noszą jedną pieluchę. Wielu rodziców nie stać na zakup ich większej liczby

Fot. Getty

Kryzys kosztów życia w Wielkiej Brytanii objawia się na różne sposoby. Wielu rodziców na przykład nie stać na zakup pieluch, w związku z czym ich dzieci chodzą przez cały dzień w jednej pieluszce.

Z informacji przekazanych mediom przez organizację charytatywną Little Village wynika, że dla wielu rodzin problemem jest zakup tak podstawowych produktów jak pieluchy. Niektórzy rodzice ograniczają zużycie pieluch do jednej dziennie, przez co narażają dzieci na otarcia i infekcje. - Zaobserwowaliśmy wzrost liczby ludzi skierowanych do nas i ogromny wzrost liczby trudnych przypadków i okropnych okoliczności. Chodzi o dzieci w jednej pieluszce dziennie i dzieci z oparzeniami z powodu trzymania ich w jednej pieluszce. Zaczęliśmy to dostrzegać latem, ale już zeszłej zimy zaczęli się do nas zgłaszać ludzie, którzy nabawili się kłopotów, gdy rachunki zaczęły rosnąć. Wiele rodzin odkrywa, że ich dochody wciąż im nie wystarczają – mówi na łamach „Camden New Journal” dyrektor naczelna organizacji Sophie Livingstone.

Produkty dla niemowląt zdrożały nawet o 60 proc.

Niestety, w całej Wielkiej Brytanii mnożą się przypadki rodzin, których nie stać na zakup podstawowych dóbr. Zwłaszcza produktów dla niemowląt, które w wielu wypadkach zdrożały nawet o 60 proc. - Słyszeliśmy o ludziach, którzy siedzą w ciemnościach, ludziach dzielących jedną kąpiel w tygodniu, o czteroosobowej rodzinie z noworodkiem, która dzieli jedno łóżko - częściowo dlatego, że nie mają dodatkowych łóżek, ale częściowo też dla ogrzania się. Teraz nie wystarczy już pracować. To wszystko ma miejsce w rodzinach, gdzie się pracuje, [to dotyka] ludzi pracujących, ale praca nie jest wystarczająco płatna – dodaje Livingstone.

Małe dzieci wymagają przewijania nawet do kilkunastu razy dziennie, a dzieci starsze - od około sześciu do ośmiu razy. W okresie letnim ceny produktów Pampers w Asda, Tesco, Sainsbury's i Morrisons wzrosły nawet o kilka funtów w ciągu miesiąca. Na przykład pieluchomajtki Baby-Dry Night Nappy Pants Size Six podrożały w Asda z £5 w czerwcu do £8 funtów w lipcu. W Morrisons cena chusteczek New Baby Sensitive Baby Wipes wzrosła z £11 w lipcu do £15 w sierpniu (wzrost o 36,4 proc.). Wreszcie wa Sainsbury's chusteczki nawilżane Aqua Pure Baby Pampers podrożały o 25 proc. - z £2 do £2,50.

