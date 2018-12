Niemiecki tygodnik nazwał polskich polityków „autokratami na wschodzie”. Przesadził?

Fot. Getty

„Jak Bruksela powinna postępować z autokratami na wschodzie?” - zastanawia się dziennikarz tygodnika „Der Spigel” w najnowszym artykule wstępnym zatytułowanym „Pod sąd!”. Tekst poświęcony jest problemom Unii Europejskiej – Brexitowi z jednej strony i sytuacji politycznej w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii z drugiej strony, gdzie, według tygodnika, podważane są unijne wartości.

„Jak Bruksela powinna postępować z autokratami na wschodzie? Pewną wskazówką jest tu sukces UE z tego tygodnia - polski prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przywracającą do orzekania sędziów Sądu Najwyższego wcześniej z tego sądu odwołanych, wykonując w ten sposób orzeczenie TSUE” - czytamy w artykule wstępnym tygodnika "Der Spiegel", który ocenia ten zwrot akcji w Polsce jako „sytuację przełomową”.

Niemiecki dziennikarz podkreśla, że przekazanie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce do oceny unijnego trybunału stanowi skuteczniejsze narzędzie nacisku, niż wszczynanie przeciwko niej procedury w sprawie praworządności z artykułu 7 Traktatu o UE. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w tej sprawie stosunkowo szybko, podczas gdy procedura z artykułu 7 jest długa i wieloetapowa, a często bardziej niż na dotarciu do konkretnego rozwiązania skupia się na budowaniu sojuszy. „Gdyby Warszawa zignorowała to orzeczenie, to tym samym wykluczyłaby się z unijnego porządku prawnego, a to byłoby pod względem politycznym bardzo ryzykowne" – pisze "Der Spiegel". „Być może [Polacy, Węgrzy, Rumunii – przyp.red.] są za tym, by ich kraje występowały w Brukseli z większą pewnością siebie, 'wstawały z kolan' (...), ale wyjścia z UE nie chce nikt" – dodaje.

