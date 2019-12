Niemcy idą za Wielką Brytanią: Merkel chce zmienić przepisy imigracyjne, by przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników

Fot. Getty

Nie tylko Wielka Brytania próbuje zmienić system imigracyjny tak, by preferował wykwalifikowanych pracowników. Niemiecki rynek pracy również cierpi obecnie na silny niedobór specjalistów - w związku z tym, polscy sąsiedzi planują złagodzić przepisy imigracyjne, by przyciągnąć do kraju fachowców z całego świata. Sądzicie, że warto rozejrzeć się za pracą w Niemczech?

W połowie grudnia tego roku, kanclerz Angela Merkel spotkała się z niemieckimi pracodawcami i związkowcami, by poszukać rozwiązania problemu, który dotyka rynek pracy już nie tylko w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, ale także w całej Unii Europejskiej. Problemem tym jest niedobór specjalistów, czyli pracowników posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe i dysponujących wysokimi kwalifikacjami w wykonywanym zawodzie.

Jak podała agencja prasowa AP, kanclerz Merkel obawia się, że jeśli Niemcy nie staną się bardziej atrakcyjne dla wykwalifikowanych specjalistów, to wiele niemieckich firm, które mają problem z rekrutacją tego typu pracowników, przeniesie swoje siedzimy do innych krajów. Ponieważ podobny problem spotykany jest na całym obszarze Unii Europejskiej, to atrakcyjną ofertę trzeba raczej skierować do osób spoza Wspólnoty.

Gorący temat: Settled status: Parlament Europejski może zablokować umowę ws. Brexitu z powodu złego traktowania obywateli UE w UK

W związku z tym, zaproponowano złagodzenie niemieckiego systemu imigracyjnego, tak by ułatwienia w otrzymaniu wizy dotyczyły nie tylko studentów i absolwentów uczelni wyższych, ale by objęły także osoby z wykształceniem zawodowym kierunkowym oraz tych, którzy potrafią posługiwać się językiem niemieckim. Zmiany mają wejść w życie 1 marca 2020 roku.

Jak podaje portal „Pulshr”, obecnie w Niemczech odnotowuje się największe zapotrzebowani na informatyków, opiekunów osób starszych, lekarzy oraz pielęgniarki. Jeśli posiadacie kwalifikacje do wykonywania któregoś z wymienionych zawodów, to rozważylibyście przeprowadzkę do Niemiec i podjęcie tam pracy? Czekamy na Wasze opinie!

Czytaj także: Rynek pracy w UK - bezrobocie w Wielkiej Brytanii jest najniższe od 44 lat