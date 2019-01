Niemiecki komik wyśmiał test na brytyjskie obywatelstwo. To trzeba zobaczyć!

Fot. Facebook/Getty

Popularny w Wielkiej Brytanii, niemiecki komik Henning Wehn, postanowił się przyjrzeć testowi na brytyjskie obywatelstwo. Artysta stand-upowy trafnie wyeksponował absurdy testu, którego nie zdaliby nawet rodowici Brytyjczycy.

Test na obywatelstwo, jest to zasadniczo knajpiany test o wysokiej stawce, którego zwycięzca może liczyć na paszport, zamiast posiłków niskiej jakości - tymi słowami Henning Wehn zaczął swój występ w programie „Live at the Apollo” w teatrze Hammersmith Apollo w Londynie. - Można go zrobić, jeśli tylko było się w kraju [Wielkiej Brytanii – przyp. red.] przez pięć lat. Ja nigdy tego nie rozważałem, ale od czasu referendum nieco zmieniłem w tym względzie zdanie – dodał niemiecki komik, który od niemal 20 lat bawi publiczność na Wyspach w takich programach jak „10 O'Clock Live” (Channel 4), „The Unbelievable Truth (BBC Radio 4) czy „8 Out of 10 Cats” (Channel 4).

W dalszej części show Wehn niezwykle trafnie wypunktował absurdy testu, którego prawdopodobnie nie zdaliby nawet rodzimi Brytyjczycy. - W przypadku niektórych pytań naprawdę nie można wymyślić odpowiedzi. Na przykład takiego: którego dnia obchodzimy święto Vaisakhi? [święto obchodzone corocznie przez Sikhów – przyp.red.] Co? Co ? Co? Musiałem to wygoogle'ować (…) - wykrzyczał zdumiony komik. - Oni chcą, żebyś podał im na to pytanie odpowiedź! I chcą jeszcze, żebyś wiedział, ile dni trwa Chanuka [doroczne żydowskie Święto Poświęcenia – przyp.red.] i ile dni trwa Ramadan [święty dla wyznawców islamu, dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego – przyp.red.]! - dodał Wehn.

Dla komika nie ulega wątpliwości, że poprawna odpowiedź na te pytania powinna mu pomóc uzyskać nie tylko paszport brytyjski, ale też kilka innych paszportów. - Więc jeśli będę znał odpowiedzi na te wszystkie pytania, to dostanę tylko jeden paszport!? - zapytał retorycznie komik, wzbudzając tym samym salwę śmiechu.



