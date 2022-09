Nielubiana przez imigrantów minister odchodzi z rządu. Priti Patel napisała pożegnalny list

Fot. Getty

Po wygraniu przez Liz Truss wyścigu o fotel premiera UK, Minister spraw wewnętrznych Priti Patel złożyła rezygnację ze stanowiska. Ustępując, nielubiana przez imigrantów minister napisała pożegnalny list, w którym podziękowała Borisowi Johnsonowi za możliwość pracy na rzecz kraju, a także podała najważniejsze osiągnięcia jej departamentu.

Priti Patel raczej nie zostanie włączona przez Liz Truss do składu nowego rządu Wielkiej Brytanii, ale minister spraw wewnętrznych, składając rezygnację z dotychczas piastowanego urzędu, wyznała, że chce teraz kontynuować służbę publiczną jako szeregowa deputowana do Parlamentu (ang. backbench). Priti Patel wyraziła pełne poparcie dla nowej przywódczyni Partii Konserwatywnej i zarazem premier UK, a także podkreśliła, że „jest istotne”, by Liz Truss nadal wspierała politykę, którą ona, kierując Home Office, prowadziła w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji. Chodzi tu przede wszystkim o kontynuowanie deportacji osób ubiegających się o azyl do Rwandy.

Priti Patel pisze list pożegnalny

Składając rezygnację ze stanowiska Ministra spraw wewnętrznych UK, Priti Patel napisała pożegnalny list, który został także opublikowany w mediach społecznościowych. Poniżej prezentujemy Wam fragmenty tego oto listu:

„Drogi Borysie,

Służenie krajowi podczas Twojego premierowania było dla mnie wielkim zaszczytem i przywilejem. W lipcu 2019 r., kiedy zostałeś premierem, nasz system polityczny nie działał odpowiednio. Parlament był na granicy upadku, gdy niektórzy posłowie okazywali pogardę dla demokracji i desperacko próbowali zablokować Brexit.

Przedstawiłeś jasny plan zakończenia Brexitu, przełamałeś impas w Parlamencie i zapewniłeś historyczne zwycięstwo konserwatystów w wyborach powszechnych w 2019 r., zdobywając największą część głosów dla partii od czasów Margaret Thatcher.

Możliwość służenia naszemu krajowi jako minister spraw wewnętrznych przez ostatnie trzy lata i spełnianie naszych zobowiązań dotyczących wsparcia i reformy policji, [możliwość] stawania w obronie ciężko pracującej i przestrzegającej prawa większości [społeczeństwa], reformowania naszego systemu imigracyjnego i azylowego oraz zwalczania terroryzmu, były dla mnie życiowym zaszczytem. Twoje wsparcie w tym okresie przyniosło niezrównany pakiet reform i inwestycji

(…)

Nasze inwestycje w działania antyterrorystyczne i we wsparcie służb wywiadowczych pomogły zachować bezpieczeństwo na naszych ulicach i zakłóciły działania tych, którzy w przeciwnym razie wyrządziliby nam straszną krzywdę.

Wykorzystaliśmy naszą wolność po Brexicie, aby odzyskać kontrolę nad naszymi przepisami imigracyjnymi dzięki nowemu systemowi imigracyjnemu opartemu na punktach. Nasza historyczna ustawa o imigracji zakończyła swobodny przepływ i pozwoliła nam odzyskać kontrolę nad naszymi granicami. Teraz możemy sprowadzać do Wielkiej Brytanii najzdolniejszych i najlepszych [ludzi] z całego świata, zamiast stawiać czoła negatywnym skutkom niekontrolowanego, swobodnego przemieszczania się.

Nasz Nowy Plan dla Imigracji oznacza, że w końcu to, czego chcą Brytyjczycy, znajduje odzwierciedlenie w polityce imigracyjnej, która kończy nadużycia systemu imigracyjnego i azylowego. W ciągu ostatnich trzech lat nasze podejście do reformy prawa imigracyjnego i naprawy zepsutego systemu azylowego było stanowcze i sprawiedliwe. Wiem, jak frustrująca była kwestia przeprawy przez Kanał [La Manche].

(...)

Niestrudzenie pracowaliśmy w kraju i za granicą nad demontażem modelu biznesowego, przyjętego przez złych ludzi, gangi przemytników, które okazują pogardę dla ludzkiego życia i czerpią zyski z wyzysku i nędzy innych.

(…)

Pod Twoim przywództwem uczyniliśmy nasz kraj bezpieczniejszym, wzmocniliśmy prawo i porządek, wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań wynikających z Manifestu i położyliśmy mocne fundamenty dla naszych następców na Downing Street 10 oraz w Home Office. Gratuluję Liz Truss wyboru na naszą nową przewodniczącą i udzielam jej mojego poparcia jako naszego nowego premiera. Moim wyborem jest kontynuowanie służby publicznej dla kraju i mojego okręgu wyborczego Witham z zaplecza, kiedy Liz formalnie obejmie urząd i zostanie mianowana jako nowy minister spraw wewnętrznych”.

